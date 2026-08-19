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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب في السعودية اليوم ..عيار 21 بـ458.2 ريال

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية
مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية
علياء فوزى

سجلت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية، أمس، تراجعا، علي مستوى الأعيرة الذهبية مدفوعة بانخفاض أسعار الأوقية عالمية لنحو 4343 دولار، وخلال السطور التالية يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2026 وفقا لآخر تحديثات موقع الذهب  gold-price-today. 


 

 أسعار الأعيرة الذهبية في السوق السعودي اليوم الأربعاء

استقر الذهب عيار 24 (الأعلى نقاءً والأنسب للاستثمار): اعتلى العيار الصدارة مسجلاً 523.75 ريال سعودي للجرام، وهو العيار المفضل لصناعة السبائك وحفظ الثروات.

ووصل سعر الذهب عيار 22: تداول الجرام منه عند مستوى 480 ريالاً سعودياً.

وبلغ عيار 21 (الأكثر شيوعاً وانتشاراً): سجل العيار الأكثر مبيعًا وإقبالاً في سوق المشغولات والزينة بالمملكة نحو 458.25 ريال سعودي للجرام.

وسجل عيار 18: بلغ سعر الجرام من العيار الاقتصادي مستوى 392.75 ريالاً سعودياً.

 

مشغولات ذهبية


 الجنيه الذهب والأونصة العالمية

الجنيه الذهب: انعكس تراجع الأعيرة على سعر الجنيه الذهب (وزن 8 جرامات من عيار 21) ليصل إلى 3666 ريالاً سعودياً.

الأونصة عالمياً ومحلياً: بلغت أونصة الذهب في البورصة العالمية مستوى تاريخياً عند 4343.86 دولار أمريكي، لتسجل قيمتها في السوق المحلي بالعملة الوطنية نحو 16,289.50ريال سعودي.

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

نصاب زكاة الذهب اليوم

وبلغ نصاب زكاة الذهب الشريعي (المقدر بـ 85 جراماً من عيار 24 النقي) نحو 44,518 ريالاً سعودياً، وهو الحد الأدنى للجمود المالي الذي تجب فيه الزكاة بنسبة 2.5% في حال حال عليه عام.

أسعار الذهب السعودية أسعار الأعيرة الذهبية الذهب عيار 24 سعر الذهب

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