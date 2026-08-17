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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

زيادة 39 ريال .. قفزة جديدة لأسعار الذهب في السعودية مع الارتفاع العالمي

ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم
ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم
رانيا أيمن

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 17 أغسطس 2026، مقارنة بمستوياتها المسجلة يوم أمس الأحد، وجاء هذا الارتفاع تزامنًا مع صعود أسعار الذهب عالميًا، ليسجل المعدن الأصفر زيادة في مختلف الأعيرة، مع ارتفاع واضح في سعر أوقية الذهب والجنيه الذهب.

ارتفاع أسعار الذهب

زاد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الاثنين إلى 532.86 ريال، مقابل 527.17 ريال أمس الأحد، بارتفاع قدره 5.69 ريال.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 466.25 ريال، مقابل 461.27 ريال أمس، بزيادة بلغت 4.98 ريال.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 399.65 ريال، مقارنة بـ395.38 ريال أمس، بزيادة قدرها 4.27 ريال.

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 310.84 ريال اليوم، مقابل 307.51 ريال أمس، بزيادة بلغت 3.33 ريال.

وزادت أوقية الذهب إلى 16573.88 ريال اليوم، مقابل 16396.76 ريال أمس، بارتفاع قدره 177.12 ريال.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 3730.04 ريال اليوم، مقابل 3690.18 ريال أمس، بزيادة بلغت 39.86 ريال.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 532.86 ريال.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 466.25 ريال.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 399.65 ريال.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 310.84 ريال.

وسجلت أوقية الذهب نحو 16573.88 ريال.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 3730.04 ريال.

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