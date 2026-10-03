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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بيتكوين تتراجع دون 85 ألف دولار رغم صعودها إلى أعلى مستوى

بيتكوين
بيتكوين
أ ش أ

استقرت أسعار عملة "بيتكوين" الرقمية دون مستوى 85 ألف دولار خلال تعاملات اليوم السبت، بعد أن تجاوزت لفترة وجيزة مستوى 87 ألف دولار، مدعومة بمقترح جديد من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بشأن قواعد حفظ الأصول الرقمية، ما عزز التوقعات باتساع مشاركة المؤسسات في سوق العملات المشفرة.

وسجلت "بيتكوين" 84 ألفًا و612.4 دولار، منخفضة بنسبة 0.35%، بعدما سجلت أعلى مستوى خلال الجلسة عند 87 ألفًا و219 دولارًا، وهو أعلى مستوى لها منذ 23 سبتمبر الماضي، وفقًا لبيانات منصة "كوين ماركت كاب".

واقترحت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تعديلات على قواعد حفظ الأصول تتيح لمستشاري الاستثمار والصناديق الاحتفاظ مباشرة ببعض الأصول الرقمية في حال عدم توافر أمين حفظ مؤهل من طرف ثالث، مع الالتزام بضوابط حماية محددة.

ومن شأن المقترح توفير مسار إضافي للصناديق ومستشاري الاستثمار الراغبين في الاحتفاظ بأصول رقمية لا تتوافر لها خدمات حفظ مؤهلة على نطاق واسع، في إطار قوانين الأوراق المالية الفيدرالية.

ومن المقرر أن يخضع المقترح لفترة تلقي تعليقات عامة مدتها 60 يومًا عقب نشره في السجل الفيدرالي.

كما تلقت "بيتكوين" دعمًا من بيانات اقتصادية أمريكية جاءت أضعف من المتوقع، إذ ارتفع عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية خلال سبتمبر الماضي بمقدار 29 ألف وظيفة، مقابل توقعات بزيادة قدرها 90 ألف وظيفة، ما دفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار إلى التراجع، وسط إعادة تقييم الأسواق لتوقعاتها بشأن مسار أسعار الفائدة التي يحددها مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأدى ارتفاع سعر "بيتكوين" إلى تصفية مراكز بيع بقيمة نحو 142 مليون دولار خلال 24 ساعة، مقابل نحو 29 مليون دولار من مراكز الشراء، وفقًا لبيانات "كوين جلاس".

وعلى صعيد الطلب المؤسسي، كشف مايكل سايلور، الرئيس التنفيذي لشركة "استراتيجي"، هذا الأسبوع تفاصيل آلية تمويل الشركة لنشاطها المرتبط بـ"بيتكوين" واحتفاظها باحتياطيات بالدولار لتغطية توزيعات الأرباح وفوائد الديون.

وتحمل الأسهم الممتازة للشركة "STRC" حاليًا معدل توزيعات أرباح سنويًا قدره 12%، فيما تقترح الشركة احتساب توزيعات الأرباح على أساس يومي، ومن المقرر أن يصوت المساهمون على المقترح في 28 أكتوبر الجاري.

في السياق ذاته، أعلنت شركة "سوبرسايكل فاينانس" اعتزامها جمع ما يصل إلى 75 مليون دولار من خلال طرح مقترح، على أن يخصص الجزء الأكبر من حصيلته لشراء "بيتكوين"، مع اعتمادها استراتيجية مختلفة عن شركات الخزانة التي تركز على تراكم العملة المشفرة، إذ تعتزم بيع "بيتكوين" خلال الفترات التي تعتبرها مرتفعة، والاحتفاظ بأصول مدرة للفائدة بين عمليات الشراء.

وفيما يخص العملات المشفرة الأخرى، تراجعت "إيثريوم"، ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 1.42% إلى 2678.29 دولار، كما انخفضت "إكس آر بي" بنسبة 0.51% إلى 1.4894 دولار.

كما تراجع سعر "سولانا" بنسبة 0.34% إلى 119.12 دولار، و"بي إن بي" بنسبة 0.40% إلى 768.96 دولار، بينما ارتفع "كاردانو" بنسبة 0.49% إلى 0.2476 دولار، وتراجع "دوجكوين" بنسبة 0.79%.

بيتكوين هيئة الأوراق المالية مستشاري الاستثمار

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