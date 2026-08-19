أكثر من 100 جنيه في يوم.. قفزة جديدة للجنيه الذهب وعيار 21 يفاجئ السوق

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا جديدًا اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2026، مقارنة بمستوياتها المسجلة أمس، ليسجل الجنيه الذهب قفزة بقيمة 161 جنيهًا، بينما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بأكثر من 20 جنيهًا، ليصل إلى 6220.38 جنيه.

ارتفاع أسعار الذهب

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم إلى 7109.00 جنيه، مقابل 7086.00 جنيه أمس، بزيادة قدرها 23.00 جنيه.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 6220.38 جنيه، مقابل 6200.25 جنيه أمس، بزيادة قدرها 20.13 جنيه.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5331.75 جنيه، مقابل 5314.50 جنيه أمس، بارتفاع قدره 17.25 جنيه.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 4146.92 جنيه، مقابل 4133.50 جنيه أمس، بزيادة قدرها 13.42 جنيه.

وصعدت أوقية الذهب إلى 221114.62 جنيه، مقابل 220399.24 جنيه أمس، بزيادة قدرها 715.38 جنيه.

وسجل الجنيه الذهب 49763.00 جنيه اليوم، مقابل 49602.00 جنيه أمس، مرتفعًا بقيمة 161.00 جنيه.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24: 7109.00 جنيه للجرام.

سعر الذهب عيار 21: 6220.38 جنيه للجرام.

سعر الذهب عيار 18: 5331.75 جنيه للجرام.

سعر الذهب عيار 14: 4146.92 جنيه للجرام.

سعر أوقية الذهب: 221114.62 جنيه.

سعر الجنيه الذهب: 49763.00 جنيه.