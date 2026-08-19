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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أمطار بـ ثلاث مناطق.. الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين عن حالة الطقس

أمطار
أمطار
البهى عمرو

تشهد البلاد تحسنًا ملحوظًا في الأحوال الجوية خلال الفترة الحالية، مع عودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية بعد انتهاء موجة الارتفاع التي شهدتها البلاد مؤخرًا، وسط استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، ما يجعل المواطنين يشعرون بأن درجات الحرارة المحسوسة أعلى من المعدلات المسجلة.

كما أن هناك أمطار متوقع حدوثها بثلاث مناطق اليوم وهي مطروح والسلوم وسيوة.

انخفاض درجات الحرارة بالقاهرة

 

حالة الطقس
الأرصاد 

أكد الدكتور محمود القياتي، المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة في القاهرة أصبحت تسجل نحو 33 و34 درجة مئوية، مشيرًا إلى أن فترة الارتفاع في درجات الحرارة قد مرت.

وأضاف القياتي ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، أن محافظات جنوب الصعيد تسجل حاليًا درجات حرارة تصل إلى 40 درجة مئوية.

استقرار الطقس خلال 48 ساعة

درجات الحرارة
الأرصاد 

وأشار إلى أن درجات الحرارة عادت إلى معدلاتها الطبيعية، متوقعًا أن تشهد البلاد خلال الـ48 ساعة المقبلة حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأوضح أن البلاد تشهد تحسنًا تدريجيًا في حالة الطقس، خاصة مع تراجع درجات الحرارة مقارنة بالفترة الماضية.

الرطوبة ترفع الإحساس بالحرارة

 

ولفت إلى أن الفترة الحالية تشهد ارتفاعًا في نسب الرطوبة، وهو ما يجعل المواطنين يشعرون بأن درجات الحرارة المحسوسة أعلى من الدرجات المعلنة من جانب هيئة الأرصاد الجوية.

وأوضح أن درجات الحرارة خلال ساعات الليل تسجل نحو 24 درجة مئوية في القاهرة، مع وجود نشاط للرياح تتراوح سرعته بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة.

ارتفاع أمواج البحر المتوسط

 

وأعلن المتنبئ الجوي وجود ارتفاع طفيف في أمواج البحر المتوسط، بداية من مناطق السلوم ومطروح والعلمين والإسكندرية، وصولًا إلى بلطيم وجمصة.

وأشار إلى أن ارتفاع الأمواج يصل إلى نحو مترين، مطالبًا المصطافين ورواد الشواطئ بمراعاة حالة البحر خلال الفترة المقبلة.

فرص أمطار  

 

وأوضح القياتي أن بعض السحب تظهر في عدد من المحافظات خلال ساعات الصباح، مع وجود فرص لسقوط أمطار على مناطق السلوم ومطروح، إلى جانب بعض المناطق في سيوة.

وأكد أن هذه الظواهر الجوية تأتي في إطار التحسن التدريجي في الأحوال الجوية، مع استمرار الاستقرار المتوقع خلال الـ48 ساعة المقبلة.

الأرصاد درجات الحرارة الأحوال الجوية أمطار الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الطقس

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