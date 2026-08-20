توك شو|استقرار الذهب والطقس والدولار..وحقيقة زيادة 35 % في أسعار المحمول والإنترنت

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء



قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة اليوم، الأربعاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.



واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2026.

سعر الذهب اليوم

الذهب



وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5345 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6240 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7130 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 50060 جنيها.

الدولار

واستعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأربعاء 19 أغسطس 2026.

محامي أسرة المتهم يكشف ملابسات جديدة في قضية مقتل 3 أشخاص بسوهاج



تواصل جهات التحقيق كشف ملابسات واقعة مقتل 3 أشخاص في محافظة سوهاج، وسط تداول روايات متعددة حول دوافع الجريمة وتفاصيلها. وفي هذا السياق، كشف محامي الموكل من جانب أسرة المتهم، عن رواية جديدة بشأن الأحداث، متحدثًا عن تفاصيل تواصل الزوجة مع زوجها خلال وجوده في ليبيا، وما سبق عودته إلى مصر وتطور الواقعة.

كشف المحامي الموكل من جانب أسرة المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية «الشرف» بمحافظة سوهاج، تفاصيل جديدة بشأن ملابسات الواقعة، موضحًا أن الزوجة أبلغت زوجها بتفاصيل ما حدث عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، وذلك خلال فترة وجوده في ليبيا.

المحامي ينفي ابتزاز المجني عليه للمتهم

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار»، إن المجني عليه لم يقم بابتزاز المتهم، نافيًا صحة ما يتم تداوله بشأن امتلاكه مقاطع مصورة مرتبطة بالواقعة.

وأكد المحامي أن المعلومات المتداولة حول وجود مقاطع مصورة بحوزة المجني عليه غير صحيحة، مشددًا على ضرورة عدم الانسياق وراء الروايات غير المؤكدة بشأن القضية.

القومي لحقوق الإنسان: مصر قبلة العمل الإنساني في العالم



قال محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن العمل الإنساني أكبر بكثير من ملف الإغاثة الإنسانية، متابعا: مصر كان لها دورا واضحا في الأزمات الأخيرة التي ضربت الإقليم.

وأضاف خلال حواره على القناة الأولى مصر حظها وقدرها أن تكون متواجدة في قلب مناطق الصراع، بداية من الأزمة السورية والفلسطينية والسودانية وغيره، متابعا: مصر ضربت نموذج عظيم في تجربة العمل الإنساني من خلال آلاف المتطوعين.

واسترسل: مصر لها دور كبير في العمل الإنساني والخيري الخارج عن إطار الدولة، حيث أصبحت مصر تجربة رائدة في العمل الإنساني ليس فقط على مستوى الإقليم بل على مستوى العالم.

ولفت إلى أن مبادرة حياة كريمة واحدة من أبرز وأوضح المبادرات الإنسانية التي قامت بها الدولة مؤخرا، مؤكدا على أن مصر قبله العمل الإنساني في العالم

«أهلاً مدارس 2026» يفاجئ الأسر.. تخفيضات تصل لـ40% ومعارض متنقلة قبل انطلاق الدراسة



تترقب الأسر المصرية انطلاق العام الدراسي الجديد وسط استعدادات مكثفة لتوفير المستلزمات الدراسية بأسعار مناسبة، في ظل ارتفاع حجم الإنفاق الذي تتحمله الأسر مع بداية كل عام دراسي.

أهلاً مدارس 2026

وفي هذا الإطار، تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لإطلاق معارض «أهلاً مدارس 2026» بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، لتوفير احتياجات الطلاب والأسر بتخفيضات تصل إلى 40% على بعض السلع، ولا تقتصر خطة المعارض على القاهرة، وإنما تمتد إلى مختلف المحافظات والمدن، مع الدفع بسيارات متنقلة إلى القرى والنجوع والمناطق الأكثر احتياجًا، بهدف توسيع نطاق الاستفادة من المبادرة والوصول بالسلع المخفضة إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.

«أهلاً مدارس 2026».. الدولة تتحرك قبل انطلاق العام الدراسي

ومع اقتراب موعد بدء الدراسة، بدأت الاستعدادات لإطلاق النسخة الجديدة من معارض «أهلاً مدارس 2026»، والتي تستهدف توفير المستلزمات والاحتياجات التي تحتاجها الأسر المصرية خلال موسم العودة إلى المدارس، بأسعار مخفضة مقارنة بالأسعار المتداولة.

«حج الجمعيات 2027».. شروط التقديم والفئات الممنوعة من أداء المناسك



بدأت وزارة التضامن الاجتماعي استقبال طلبات التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 2027، وسط اهتمام واسع من المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج ضمن منظومة حج الجمعيات، التي تتيح التقدم وفق ضوابط وشروط محددة.

تفاصيل إجراءات التقديم

وكشفت المؤسسة القومية لتيسير الحج تفاصيل إجراءات التقديم، والفئات العمرية التي تحتاج إلى مرافق، إلى جانب الحالات التي لا يسمح لها بالمشاركة في موسم الحج لأسباب صحية.

وتشمل الضوابط شروطًا تتعلق بالجنسية والسن والأهلية لأداء المناسك، مع السماح لأفراد الأسرة بالتقدم في طلب واحد، فضلًا عن إتاحة التقديم من أي محافظة، دون التقيد بمحل الإقامة المثبت في بطاقة الرقم القومي.

موعد التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2027

أكد أيمن عبدالموجود، المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج، أن باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم الحج 2027 بدأ اعتبارًا من اليوم، ويستمر حتى 31 أغسطس الجاري.

حقيقة زيادة 35 % في أسعار المحمول والإنترنت؟.. رد رسمي حاسم من تنظيم الاتصالات



رفع أسعار خدمات المحمول 35 %.. شائعة ترددت بقوة خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، وخرج الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات نافيا هذه النوعية من الأخبار.

لا زيادة في خدمات المحمول والانترنت

كشف المهندس محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حقيقة اعتزام شركات الاتصالات رفع أسعار خدمات الإنترنت والمحمول خلال الفترة المقبلة بنسبة 35%.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال تصريحات تلفزيونية، إن هذه الأنباء غير صحيحة، ولا يوجد قرار رسمي بهذا الأمر من جانب الجهاز، مطالبًا الجميع بتوخي الحذر من المنشورات غير الصحيحة، واصفًا إياها بالشائعات.

وأشار إلى أنه في حالة تحريك الأسعار، يتم الإعلان بشكل رسمي من خلال بيان صادر عن الجهاز، موضحًا أنه في حال صدور قرار برفع الأسعار سيتم الإعلان عنه، لكن حتى الآن لا يوجد أي تحريك في الأسعار.

لا قرار رسمي



نفى مصدر مسئول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ما تردّد خلال الساعات الماضية بشأن اعتزام شركات الاتصالات العاملة في السوق المصرية زيادة أسعار خدمات المحمول والإنترنت بنسبة تصل إلى 35%.

وأكد المصدر أن ما يتم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية لا يستند إلى أي قرار جديد صادر عن الجهاز، مشدّدًا على أن أي تعديل في أسعار خدمات الاتصالات لا يتم تطبيقه إلا بعد اعتماده والإعلان عنه رسميًا.

مصر تتربع على عرش الفراولة عالميا.. صادرات بـ 690 مليون دولار وقفزة 80%



حققت صادرات الفراولة المصرية طفرة جديدة في الأسواق العالمية خلال عام 2025، لتؤكد قدرة القطاع الزراعي المصري على المنافسة والتوسع خارجيًا، خاصة في مجال الفراولة المجمدة التي أصبحت واحدة من أبرز المنتجات الزراعية المصرية المصدرة.

قائمة الدول المصدرة للفراولة

وكشف الدكتور محمد المنسي، رئيس الحجر الزراعي المصري، تفاصيل تصدر مصر قائمة الدول المصدرة للفراولة المجمدة، موضحًا أن قيمة الصادرات وصلت إلى نحو 690 مليون دولار، بزيادة بلغت 80% مقارنة بالعام السابق.

وأكد أن هذا النجاح لم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة التوسع في الأسواق الخارجية، وارتفاع جودة المنتج المصري، إلى جانب منظومة التتبع والرقابة والدعم الفني الذي تقدمه وزارة الزراعة للمزارعين والمصدرين.

مصر الأولى عالميًا في صادرات الفراولة المجمدة

وكشف الدكتور محمد المنسي، رئيس الحجر الزراعي المصري، تفاصيل الإنجاز الذي حققته مصر في مجال تصدير الفراولة خلال عام 2025، مؤكدًا أن مصر نجحت في تعزيز موقعها على خريطة التجارة الزراعية العالمية، ولا تقتصر ريادتها على محصول الفراولة فقط، وإنما تمتد إلى عدد من المحاصيل الزراعية الأخرى.