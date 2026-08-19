اليوم اللي وصل فيه نفذ جريمته.. والد قتيلة الشوش يكشف تفاصيل جديدة بالواقعة

"كلام كذب.. اليوم اللي وصل فيه نفذ جريمته، قعد معانا إمتى وكلمنا إمتى؟".. بتلك الكلمات فجر عنتر، والد الزوجة المجني عليها في واقعة مقتل سيدة وشابين بمنطقة مساكن الشوش بمحافظة سوهاج، مفاجأة في أول رد له على ما تردد بشأن وجود خلافات بين زوج ابنته وأسرتها حول الطلاق والنفقة، مؤكدًا أن ما تم تداوله في هذا الشأن غير صحيح.

وقال والد المجني عليها لـ"صدى البلد"، إن ما تردد عن أن الزوج كان يرغب في تطليق ابنته وأن أسرتها طلبت الحصول على نفقة وغيرها من الأمور لا يمت للحقيقة بصلة، متسائلًا عن كيفية حدوث تلك الخلافات والجلوس مع الأسرة، إذا كان المتهم، قد وصل من سفره إلى المنطقة ثم نفذ جريمته في اليوم نفسه.

ماذا حدث؟

وأضاف عنتر، أنه لا يعرف الشابين اللذين لقيا مصرعهما في الواقعة، ولم يسبق له رؤيتهما أو التعامل معهما، مؤكدًا أن ما يثار حول علاقة ابنته بهما أو وجود معرفة سابقة بينهم أمر لا يعلمه.

كما نفى والد القتيلة وجود فيديوهات أو صور ظهرت لابنته وكانت سببًا في الجريمة، قائلًا:" مفيش لا فيديوهات ولا صور ظهرت من اللي بنتي اتقتلت بسببهم ولا حتى قدام جهات التحقيق".

وشدد على أنه ينتظر تقرير الطب الشرعي، مؤكدًا أن التقرير لم يصدر حتى الآن، وأنه لن يتحدث عن تفاصيل جديدة قبل ظهور النتائج الرسمية، مشيرًا إلى أن التحقيقات وحدها هي القادرة على كشف حقيقة ما حدث.

ووجه والد المجني عليها رسالة حاسمة لكل من تحدث عن ابنته أو أساء إليها، قائلًا:" كل اللي قال كلمة عن بنتي هتترد له"، مؤكدًا أنه سيخرج للرد على كل ما تم تداوله عقب ظهور تقرير الطب الشرعي.

ونفى عنتر، ما يتردد بشأن استخراج جثمان ابنته مرة أخرى، مؤكدًا أن الجثمان تم دفنه وأنه كان بنفسه حاضرًا في وداعها الأخير.

وقال الأب المكلوم:" ماخدتش عزا بنتي.. بس دفنتها بإيدي، دي كانت وردة ملحقتش تتسقى من خير الدنيا"، في كلمات تختصر حجم الفاجعة التي ألمت بالأسرة.

وتعود أحداث الواقعة إلى منطقة مساكن الشوش بمحافظة سوهاج، حيث لقيت سيدة وشابان مصرعهم في أحداث متتالية، بعدما قال المتهم في أقواله أمام جهات التحقيق، بحسب ما نُسب إليه، إنه كان يعمل في ليبيا وتلقى مقاطع فيديو اتهم زوجته بالظهور فيها.

وعقب عودته إلى مصر، وقعت مواجهات متتالية انتهت بمقتل زوجته وشابين، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وشقيقه، بينما قررت جهات التحقيق حبسهما على ذمة التحقيقات.

وتواصل جهات التحقيق أعمالها لفحص الأدلة والتحريات وسماع أقوال الشهود والمتهمين، للوقوف على حقيقة الواقعة وتحديد المسؤولية الجنائية لكل طرف.