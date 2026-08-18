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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ سوهاج يعلن تشغيل مدرسة التكنولوجيا التطبيقية بالعام الدراسي الجديد

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

أعلن اللواء الدكتور طارق راشد، محافظ سوهاج، بدء تشغيل مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي للتكنولوجيا التطبيقية، بحي الكوثر، اعتبارًا من العام الدراسي الجديد 2026/2027، في خطوة تستهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة تتوافق مع احتياجات سوق العمل الفعلية في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

محافظة سوهاج

وتستقبل المدرسة خلال العام الدراسي الجديد 75 طالبًا من محافظات سوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر، من بينهم 50 طالبًا من أبناء محافظة سوهاج.

بما يسهم في توفير فرص تعليمية متخصصة لأبناء الإقليم، وإعدادهم للعمل في المجالات الفنية المرتبطة بالبنية التحتية والخدمات الحيوية.

وتقبل المدرسة الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، وذلك وفقًا لشروط القبول المعلنة، والتي تتضمن اجتياز عدد من الاختبارات الشفوية والتحريرية، إلى جانب اختبارات الحاسب الآلي، للتأكد من توافر المهارات والقدرات اللازمة للالتحاق بالتخصصات الدراسية.

وتضم المدرسة 3 تخصصات رئيسية، تشمل تشغيل وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وتشغيل وصيانة محطات مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى تخصص معالجة وضبط جودة مياه الشرب والصرف الصحي.

ويأتي إنشاء وتشغيل المدرسة في إطار التوجه نحو دعم منظومة التعليم الفني والتكنولوجي، وربط الدراسة باحتياجات سوق العمل، بما يتيح للطلاب اكتساب مهارات عملية وفنية متخصصة إلى جانب الدراسة الأكاديمية.

وأكدت المحافظة أن المدرسة تستهدف تخريج فنيين مؤهلين قادرين على التعامل مع أحدث أساليب التشغيل والصيانة ومعالجة المياه، بما يعزز من فرص حصول الخريجين على فرص عمل في القطاعات المرتبطة بتخصصاتهم.

ومن المقرر أن يستمر باب التقديم للالتحاق بالمدرسة حتى 25 أغسطس 2026، على أن يخضع المتقدمون لإجراءات واختبارات القبول المقررة.

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