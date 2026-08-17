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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رحيل عميد نواب سوهاج محمد عبد الرحمن هلالي عن 84 عامًا

وفاة عميد نواب سوهاج
وفاة عميد نواب سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

خيم الحزن على أهالي محافظة سوهاج، عقب وفاة النائب السابق محمد عبد الرحمن هلالي، أحد أبرز الوجوه البرلمانية والسياسية بالمحافظة، عن عمر ناهز 84 عامًا، وسط حالة من الحزن بين أسرته ومحبيه وأبناء مركز البلينا.

ماذا حدث؟

وعُرف الراحل خلال سنوات عمله العام بحضوره القوي في الحياة السياسية والبرلمانية، حيث شغل عضوية مجلس الشعب عن دائرة البلينا، كما تولى عضوية المجلس في فترات مختلفة، وارتبط اسمه بعدد من الملفات والخدمات التي تخص أبناء دائرته ومحافظة سوهاج.

فقد كان محمد عبد الرحمن هلالي من أبناء قرية بني حميل بمركز البلينا، وسبق له خوض تجارب سياسية وحزبية عديدة، كما عُرف باهتمامه بالقضايا الجماهيرية والخدمية.

كما أن الراحل كان عضوًا بمجلس الشعب عن دائرة البلينا في الفترة من 2000 حتى 2005، ثم عاد إلى البرلمان عن جنوب سوهاج عام 2012، كما شارك في العمل المحلي والسياسي لسنوات طويلة.

وكان آخر ظهور سياسي بارز له خلال انتخابات مجلس النواب الأخيرة، بعدما تقدم بطعن على نتيجة انتخابات دائرة البلينا، وهو الطعن الذي انتهى إلى صدور حكم بإلغاء النتيجة وإعادة الانتخابات بالدائرة.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي سوهاج، الذين نعوا الراحل، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

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