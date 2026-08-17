محافظ سوهاج يكرم مزارعي القمح بعد تحقيق طفرة توريد بـ190 ألف طن

كرم اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اليوم، عددًا من المزارعين والموردين لمحصول القمح المحلي والذين حققوا أعلى معدلات توريد هذا العام، بناء على الإحصائيات الرسمية لمديريتي التموين والزراعة.

ويأتي هذا التكريم بعد أن حققت المحافظة طفرة غير مسبوقة في عمليات التوريد لتصل إلى 190 ألف طن قمح، جرى تجميعها عبر 15 مركز تجميع مجهز، على مساحة منزرعة بلغت 199 ألف فدان بمختلف مراكز المحافظة.

محافظة سوهاج

وأشاد المحافظ بالوعي الكبير والدور الوطني الذي قدمه مزارعوا سوهاج لتأمين هذا المحصول الاستراتيجي الهام، والجهود المخلصة لغرفة العمليات المركزية والجهات التنفيذية التي تابعت أعمال الحصاد والتوريد على مدار الساعة.

وأكد اللواء طارق راشد أن المحافظة فرضت رقابة صارمة طوال الموسم لإحكام السيطرة على منظومة تداول الأقماح، ومنع أي تلاعب يمس الأمن الغذائي للمواطنين.

وكشف عن صرف 3 مليارات و135 مليون جنيه كمستحقات مالية للمزارعين فور التوريد وخلال 48 ساعة فقط من تاريخ استلام المحصول لتسيير الإجراءات وتخفيف الأعباء.

شهد اللقاء توزيع شهادات التقدير بحضور الدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين، والمهندس وليد عبد المحسن وكيل وزارة الزراعة، ومحمد سرحان رئيس قطاع الاستلام والتخزين بمطاحن مصر العليا بسوهاج.