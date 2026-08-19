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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار المحمول والإنترنت.. تنظيم الاتصالات يكشف آخر التطورات

الاتصالات
الاتصالات
البهى عمرو

تداولت خلال الفترة الأخيرة أنباء بشأن اعتزام شركات الاتصالات رفع أسعار خدمات الإنترنت والمحمول بنسبة تصل إلى 35% خلال الفترة المقبلة، وهو ما أثار حالة من التساؤلات بين المواطنين حول حقيقة هذه الزيادة وموعد تطبيقها، إلا أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حسم الجدل، مؤكدًا عدم صدور أي قرار رسمي بشأن تحريك الأسعار حتى الآن.

زيادة الأسعار 35%

خطوط المحمول

وكشف المهندس محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حقيقة ما يتم تداوله بشأن اعتزام شركات الاتصالات رفع أسعار خدمات الإنترنت والمحمول بنسبة 35%.

جهاز الاتصالات
جهاز الاتصالات

وأكد خلال تصريحات تلفزيونية أن هذه الأنباء غير صحيحة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي قرار رسمي صادر عن الجهاز بشأن زيادة أسعار خدمات الاتصالات خلال الفترة المقبلة.

تحذير من الشائعات 

 

وحذر المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المواطنين من الانسياق وراء المنشورات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تتحدث عن زيادات جديدة في أسعار خدمات الإنترنت والمحمول.

خطوط المحمول

ووصف هذه الأنباء بأنها شائعات، مطالبًا المواطنين بتحري الدقة والحصول على المعلومات من المصادر الرسمية.

 تحريك الأسعار

 

وأوضح محمد إبراهيم أنه في حال اتخاذ أي قرار بشأن تحريك أسعار خدمات الاتصالات، سيتم الإعلان عنه رسميًا من خلال بيان صادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

شركات الاتصالات

وأكد أن أي زيادة في الأسعار لن يتم تطبيقها دون إعلان رسمي، مشددًا على أن الجهاز سيتولى إبلاغ المواطنين بأي مستجدات في هذا الشأن.

لا تحريك في الأسعار حتى الآن

 

وشدد المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أنه حتى الآن لا يوجد أي تحريك في أسعار خدمات الإنترنت أو المحمول.

وأكد أنه في حال صدور قرار رسمي بشأن زيادة الأسعار، سيتم الإعلان عنه بشكل واضح، داعيًا المواطنين إلى عدم الالتفات إلى الأخبار غير الموثقة أو المنشورات التي تتداول نسبًا محددة للزيادة دون سند رسمي.

وفي وقت سابق نفى مصدر مسئول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ما تردّد خلال الساعات الماضية بشأن اعتزام شركات الاتصالات العاملة في السوق المصرية زيادة أسعار خدمات المحمول والإنترنت بنسبة تصل إلى 35%.

وأكد المصدر أن ما يتم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية لا يستند إلى أي قرار جديد صادر عن الجهاز، مشدّدًا على أن أي تعديل في أسعار خدمات الاتصالات لا يتم تطبيقه إلا بعد اعتماده والإعلان عنه رسميًا.

وأوضح أن الجهاز يتابع ما يتم تداوله بشأن أسعار خدمات الاتصالات، حرصًا على منع انتشار معلومات غير دقيقة قد تتسبب في إثارة حالة من القلق بين المستخدمين.

وأشار المصدر إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يُواصل مُتابعة التزام شركات الاتصالات بالأسعار والقواعد التنظيمية المُعتمدة، مؤكدًا أن أي تحريك جديد في أسعار الخدمات سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي وواضح للمواطنين.

القومي لتنظيم الاتصالات الاتصالات شركات الاتصالات تنظيم الاتصالات خدمات الإنترنت

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