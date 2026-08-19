حقيقة زيادة أسعار الإنترنت والمحمول 35%.. الاتصالات توضح.. فيديو

كشف المهندس محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حقيقة اعتزام شركات الاتصالات رفع أسعار خدمات الإنترنت والمحمول خلال الفترة المقبلة بنسبة 35%.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال تصريحات تلفزيونية، إن هذه الأنباء غير صحيحة، ولا يوجد قرار رسمي بهذا الأمر من جانب الجهاز، مطالبًا الجميع بتوخي الحذر من المنشورات غير الصحيحة، واصفًا إياها بالشائعات.

وأشار إلى أنه في حالة تحريك الأسعار، يتم الإعلان بشكل رسمي من خلال بيان صادر عن الجهاز، موضحًا أنه في حال صدور قرار برفع الأسعار سيتم الإعلان عنه، لكن حتى الآن لا يوجد أي تحريك في الأسعار.