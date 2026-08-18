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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القومي لتنظيم الاتصالات ينجح في إجراء أول تجربة في أفريقيا لتشغيل خدمات الهاتف المحمول باستخدام الحيز الترددي 6 جيجاهرتز

جهاز الاتصالات
جهاز الاتصالات
أحمد عبد القوى

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات وشركة هواوي، عن نجاح إجراء أول تجربة في قارة إفريقيا لتشغيل خدمات الهاتف المحمول باستخدام الحيز الترددي 6 جيجاهرتز (U6GHz)، لتصبح مصر أول دولة إفريقية تنجح في اختبار هذا الحيز الترددي المتقدم لخدمات الاتصالات المتنقلة.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي، وحرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على تعزيز ريادة مصر في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المستوييّن الإقليمي والإفريقي، 
شملت التجربة تشغيل أول محطة محمول تعمل باستخدام الحيز الترددي 6 جيجاهرتز، وإجراء أول اتصال لنقل البيانات (Data Call) عبر هذا الحيز، والذي يُعد من أحدث النطاقات الترددية العالمية المرشحة لدعم خدمات الاتصالات المتنقلة ذات السعات الكبيرة، بما يواكب التطورات العالمية في تقنيات الجيل الخامس والجيل القادم من الاتصالات.

وحققت التجربة سرعات نقل بيانات بلغت نحو 1.7 جيجابت في الثانية للمستخدم، بما يؤكد الإمكانات الكبيرة لهذا الحيز الترددي في توفير سرعات فائقة، وزيادة السعة الاستيعابية للشبكات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين، خاصة في المناطق ذات الكثافات المرورية العالية.

وتأتي هذه التجربة في إطار جهود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لدراسة واختبار أحدث التقنيات العالمية، وإتاحة موارد الطيف الترددي اللازمة لدعم التطور المستمر في شبكات الاتصالات، بما يضمن الاستخدام الأمثل للطيف الترددي باعتباره أحد أهم الموارد الوطنية، ويعزز جاهزية السوق المصرية لاستيعاب التقنيات المستقبلية.

كما تعكس هذه الخطوة المكانة الريادية التي تتمتع بها مصر في مجال تنظيم وإدارة الطيف الترددي على المستوى الإفريقي، وتؤكد حرص الجهاز على التعاون مع شركاء الصناعة العالميين ومشغلي الاتصالات لتنفيذ التجارب الفنية الرائدة التي تسهم في تطوير البنية التحتية الرقمية، ورفع كفاءة شبكات الاتصالات، ودعم الابتكار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويمثل استخدام الحيز الترددي 6 جيجاهرتز نقلة نوعية نحو تقديم خدمات اتصالات أكثر سرعة وكفاءة واعتمادية، سواء للأفراد أو لقطاع الأعمال أو للجهات الحكومية، كما يدعم التطبيقات المستقبلية كثيفة البيانات، مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والواقعيّن الافتراضي والمعزز، والحوسبة السحابية، بما يسهم في دعم مسيرة التحول الرقمي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة مصر مركزًا إقليميًا رائدًا للبنية التحتية الرقمية والاتصالات، وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

ويؤكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات استمراره في تنفيذ خططه الاستراتيجية لتطوير منظومة إدارة الطيف الترددي، ومواكبة أحدث التطورات التكنولوجية العالمية، بما يدعم توفير خدمات اتصالات متطورة تلبي احتياجات المواطنين، وتعزز تنافسية سوق الاتصالات المصري، وترسخ ريادة مصر على المستوييّن الإقليمي والإفريقي.

وصرح المهندس/ محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بأن الحيز الترددي 6 جيجاهرتز (U6GHz) يُعد أحد الحيزات الترددية الاستراتيجية المدرجة ضمن الخطة الوطنية طويلة الأمد للطيف الترددي (2030–2035)، والتي يعمل الجهاز حاليًا على إعدادها، بهدف توفير الموارد الترددية اللازمة لمواكبة التطورات المتسارعة في تقنيات الاتصالات، وتعزيز جاهزية البنية التحتية الرقمية لاستيعاب تطبيقات الجيل القادم، كما أضاف أن نجاح هذه التجربة يمثل خطوة مهمة نحو تقييم إمكانيات هذا الحيز الترددي لدعم خدمات الاتصالات المتنقلة ذات السعات الكبيرة، بما يسهم في الاستخدام الأمثل للطيف الترددي باعتباره موردًا وطنيًا استراتيجيًا، ويدعم تنفيذ مستهدفات الدولة في تطوير البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الرقمي، وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

جهاز اتصال اتصالات

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