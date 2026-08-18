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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المصرية للاتصالات أول شركة في القارة الأفريقية تجري تجربة تشغيل خدمات المحمول باستخدام الحيز الترددي 6 جيجاهرتز

المصرية للاتصالات
المصرية للاتصالات
أحمد عبد القوى

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات (WE) عن نجاح إجراء أول تجربة في مصر والقارة الإفريقية لتشغيل خدمات الهاتف المحمول باستخدام الحيز الترددي 6 جيجاهرتز  (U6GHz)، وذلك بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركة هواوي.

تأتي هذه التجربة في إطار استراتيجية المصرية للاتصالات القائمة على الاستثمار في أحدث التقنيات، وتعظيم الاستفادة من التطورات التكنولوجية التي تسهم في تعزيز تجربة العملاء، وحصولهم على أعلى مستوى من الخدمات التي تواكب احتياجاتهم المتطورة.

كما تؤكد هذه الخطوة ريادة المصرية للاتصالات لسوق الاتصالات المصري، وحرصها على الاستعداد المبكر لمتطلبات الأجيال القادمة من شبكات الاتصالات، حيث يمثل استخدام الحيز الترددي 6 جيجاهرتز فرصة مهمة لتعزيز قدرات شبكة المحمول، من خلال زيادة سعة الشبكة ودعم سرعات نقل البيانات، بما يتيح التعامل مع النمو المتزايد في استهلاك البيانات وتقديم تجارب اتصال أكثر سرعة وكفاءة للعملاء.

وتضمنت التجربة تشغيل أول محطة محمول تعمل باستخدام الحيز الترددي 6 جيجاهرتز وإجراء أول اتصال لنقل البيانات من خلال هذا النطاق، ونجحت التجربة في تحقيق سرعات نقل بيانات وصلت إلى 1.7 جيجابت في الثانية للعميل الواحد.

وقال المهندس تامر المهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات: "نفخر بأن نكون أول من ينفذ هذه التجربة في مصر والقارة الأفريقية بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في خطوة تعكس التزامنا بمواصلة تطوير البنية التحتية للاتصالات، ومواكبة أحدث التقنيات العالمية، وتوظيفها لتعزيز تجربة العملاء وتلبية احتياجاتهم المستقبلية" وأضاف: “تأتي هذه الخطوة اتساقًا مع استراتيجيتنا التي تستهدف استكشاف الفرص الواعدة لتعزيز قدراتنا الرقمية، وترسيخ دور المصرية للاتصالات في تطوير البنية التحتية ودعم مسيرة التحول الرقمي في مصر”.

المصرية اتصال اتصالات

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