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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصر تتربع على عرش الفراولة عالميا.. صادرات بـ 690 مليون دولار وقفزة 80%

الفراولة
الفراولة
محمد البدوي

حققت صادرات الفراولة المصرية طفرة جديدة في الأسواق العالمية خلال عام 2025، لتؤكد قدرة القطاع الزراعي المصري على المنافسة والتوسع خارجيًا، خاصة في مجال الفراولة المجمدة التي أصبحت واحدة من أبرز المنتجات الزراعية المصرية المصدرة.

قائمة الدول المصدرة للفراولة

 وكشف الدكتور محمد المنسي، رئيس الحجر الزراعي المصري، تفاصيل تصدر مصر قائمة الدول المصدرة للفراولة المجمدة، موضحًا أن قيمة الصادرات وصلت إلى نحو 690 مليون دولار، بزيادة بلغت 80% مقارنة بالعام السابق.

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 وأكد أن هذا النجاح لم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة التوسع في الأسواق الخارجية، وارتفاع جودة المنتج المصري، إلى جانب منظومة التتبع والرقابة والدعم الفني الذي تقدمه وزارة الزراعة للمزارعين والمصدرين.

مصر الأولى عالميًا في صادرات الفراولة المجمدة

وكشف الدكتور محمد المنسي، رئيس الحجر الزراعي المصري، تفاصيل الإنجاز الذي حققته مصر في مجال تصدير الفراولة خلال عام 2025، مؤكدًا أن مصر نجحت في تعزيز موقعها على خريطة التجارة الزراعية العالمية، ولا تقتصر ريادتها على محصول الفراولة فقط، وإنما تمتد إلى عدد من المحاصيل الزراعية الأخرى.

كيك الفراولة بالجيلي

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية حياة قطوف، ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مصر تصدرت مشهد صادرات الفراولة المجمدة عالميًا، بعدما بلغت قيمة صادراتها نحو 690 مليون دولار خلال 2025.

صادرات الفراولة تقفز 80%

وأشار رئيس الحجر الزراعي المصري إلى أن صادرات الفراولة المجمدة سجلت زيادة كبيرة مقارنة بالعام السابق، بلغت نحو 80%، وهو ما يعكس تنامي الطلب الخارجي على المنتج المصري وقدرته على المنافسة في الأسواق العالمية.

فوائد تناول الفراولة في الشتاء

وأكد أن هذه القفزة تعكس نجاح مصر في فتح أسواق جديدة أمام منتجاتها الزراعية، إلى جانب التوسع في الأسواق التي تستقبل المنتجات المصرية بالفعل، بما يدعم نمو الصادرات الزراعية وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

ما سر تفوق الفراولة المصرية؟

ولفت الدكتور محمد المنسي إلى أن الفراولة المصرية تتمتع بعدد من المزايا التنافسية التي ساعدتها على الوصول إلى هذه المكانة في الأسواق الدولية، وعلى رأسها جودة المنتج وقدرته على تلبية احتياجات الأسواق المختلفة.

تورتة الفراولة

وأوضح أن المنتج الزراعي المصري يخضع لعمليات متابعة وتدقيق، مع تطبيق إجراءات رقابية مشددة تضمن الحفاظ على جودة المنتجات المصدرة ومطابقتها للاشتراطات المطلوبة في الأسواق الخارجية.

منظومة ورقابة على المنتجات

وأكد رئيس الحجر الزراعي المصري أن الفراولة المصرية المصدرة تعد منتجًا عالي الجودة، مشيرًا إلى وجود منظومة لتتبع المنتجات الزراعية، إلى جانب الإجراءات الرقابية التي يتم تطبيقها خلال مراحل الإنتاج والتجهيز والتصدير.

وتسهم هذه المنظومة في تعزيز ثقة الأسواق العالمية في المنتجات المصرية، وضمان وصولها بالمواصفات المطلوبة، وهو ما ينعكس على قدرة المصدرين المصريين على الحفاظ على أسواقهم والتوسع في أسواق جديدة.

دعم فني من وزارة الزراعة

وأشار «المنسي» إلى أن وزارة الزراعة تقدم الدعم الفني اللازم بهدف زيادة الإنتاج الزراعي ورفع جودة المحاصيل، بما يساعد على تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وأوضح أن التوسع في الإنتاج والتصدير يتطلب استمرار العمل على تطوير منظومة الزراعة والتعبئة والتجهيز، بما يتوافق مع المعايير التي تضعها الدول المستوردة.

لكل سوق اشتراطات خاصة

وشدد رئيس الحجر الزراعي المصري على أن عملية تصدير المنتجات الزراعية لا تعتمد على معيار موحد لجميع الأسواق، إذ إن لكل دولة وسوق مستهدف اشتراطات خاصة يجب الالتزام بها.

وأوضح أن هذه الاشتراطات تتضمن نسب متبقيات المبيدات، ومواصفات الجودة، وإجراءات متابعة المزارع، إلى جانب عدد من الضوابط الفنية التي تختلف وفق متطلبات كل سوق.

وأكد أن الالتزام بهذه الاشتراطات يمثل أحد العوامل الرئيسية التي ساعدت المنتجات الزراعية المصرية على الانتشار في الأسواق العالمية، والحفاظ على قدرتها التنافسية، بما يعزز مكانة مصر كإحدى الدول الرائدة في مجال تصدير المنتجات الزراعية.

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