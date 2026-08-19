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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حقيقة زيادة 35 % في أسعار المحمول والإنترنت؟.. رد رسمي حاسم من تنظيم الاتصالات

خدمات المحمول
خدمات المحمول
هاني حسين

رفع أسعار خدمات المحمول 35 %.. شائعة ترددت بقوة خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، وخرج الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات نافيا هذه النوعية من الأخبار.

لا زيادة في خدمات المحمول والانترنت 

 

كشف المهندس محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حقيقة اعتزام شركات الاتصالات رفع أسعار خدمات الإنترنت والمحمول خلال الفترة المقبلة بنسبة 35%.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال تصريحات تلفزيونية، إن هذه الأنباء غير صحيحة، ولا يوجد قرار رسمي بهذا الأمر من جانب الجهاز، مطالبًا الجميع بتوخي الحذر من المنشورات غير الصحيحة، واصفًا إياها بالشائعات.

وأشار إلى أنه في حالة تحريك الأسعار، يتم الإعلان بشكل رسمي من خلال بيان صادر عن الجهاز، موضحًا أنه في حال صدور قرار برفع الأسعار سيتم الإعلان عنه، لكن حتى الآن لا يوجد أي تحريك في الأسعار.

لا قرار رسمي 


نفى مصدر مسئول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ما تردّد خلال الساعات الماضية بشأن اعتزام شركات الاتصالات العاملة في السوق المصرية زيادة أسعار خدمات المحمول والإنترنت بنسبة تصل إلى 35%.

وأكد المصدر أن ما يتم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية لا يستند إلى أي قرار جديد صادر عن الجهاز، مشدّدًا على أن أي تعديل في أسعار خدمات الاتصالات لا يتم تطبيقه إلا بعد اعتماده والإعلان عنه رسميًا.

وأوضح أن الجهاز يتابع ما يتم تداوله بشأن أسعار خدمات الاتصالات، حرصًا على منع انتشار معلومات غير دقيقة قد تتسبب في إثارة حالة من القلق بين المستخدمين.

وأشار المصدر إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يُواصل مُتابعة التزام شركات الاتصالات بالأسعار والقواعد التنظيمية المُعتمدة، مؤكدًا أن أي تحريك جديد في أسعار الخدمات سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي وواضح للمواطنين.

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة


نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

و نصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

خدمات المحمول باستخدام الحيز الترددي 6 جيجاهرتز

 

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات وشركة هواوي، نجاح أول تجربة في قارة إفريقيا لتشغيل خدمات الهاتف المحمول باستخدام الحيز الترددي 6 جيجاهرتز، المعروف باسم U6GHz.

وبهذا الإنجاز، تصبح مصر أول دولة إفريقية تنجح في اختبار هذا النطاق الترددي المتقدم لخدمات الاتصالات المتنقلة، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو مواكبة أحدث التطورات العالمية في تكنولوجيا الاتصالات والاستعداد لتقنيات الجيل القادم.
 

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