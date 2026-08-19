وزير الاتصالات يكرم طفلًا عمره 10 سنوات لتميزه في البرمجة والروبوتات

كرم المهندس/ رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الطفل مارتيروس مينا، البالغ من العمر 10 سنوات، تقديرًا لتميزه في مجالات البرمجة والروبوتات، وما حققه من إنجازات ومراكز متقدمة في عدد من المسابقات المحلية والدولية، وذلك في إطار حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على اكتشاف ورعاية المواهب الواعدة في مجالات التكنولوجيا، وتشجيع النشء على تنمية مهاراتهم التكنولوجية.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتورة/ هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، ووالدا الطفل مارتيروس مينا،.

وأكد المهندس/ رأفت هندي، خلال اللقاء، أن المواهب التكنولوجية الواعدة ثروة وطنية، وأن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل على دعمها لتحويل شغفها بالتكنولوجيا إلى ابتكارات وحلول قادرة على المنافسة عالميًا؛ مشيرا إلى حرص الوزارة على توفير البيئة الداعمة لتنمية القدرات الرقمية للموهوبين والمبتكرين من النشء والشباب في مجالات التكنولوجيا وصقل مهاراتهم، وتشجيعهم على الابتكار والمشاركة في المسابقات والمحافل الدولية، بما يسهم في إعداد جيل من المبدعين القادرين على المنافسة عالميًا في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.

وأشار إلى اهتمام الوزارة بتنمية المهارات التكنولوجية للأطفال والنشء منذ سن مبكرة، من خلال إطلاق وتنفيذ عدد من المبادرات والبرامج المتخصصة، ومن أبرزها مبادرتا براعم مصر الرقمية وأشبال مصر الرقمية، اللتان توفران مسارات تدريبية متخصصة تتناسب مع المراحل العمرية المختلفة، وتتيحان للنشء فرصًا لاكتساب المهارات الرقمية .

كما استعرض الطفل مارتيروس مينا الطالب بالصف الرابع الابتدائي رحلته في تعلم البرمجة والروبوتات، والتي بدأت منذ سن مبكرة؛ حيث تمكن في سن الخامسة من تصميم وبناء روبوت، ثم بدأ في سن السادسة دراسة البرمجة من خلال أكاديمية متخصصة. وفي سن السابعة، خاض أولى تجاربه في المسابقات المحلية، قبل أن يتوسع منذ سن الثامنة في المشاركة في عدد من المسابقات الدولية في الصين وإستونيا ورومانيا، حقق خلالها عددًا من الجوائز والمراكز المتقدمة. ومن أبرزها الحصول على الميدالية الذهبية في مسابقة دولية للبرمجة باستخدام لغة بايثون (Python) نظمتها الصين خلال العام الجاري، إلى جانب تصنيفه ضمن أفضل 2% من المشاركين في المسابقة على مستوى العالم، في إنجاز يعكس قدراته المتميزة وشغفه بالتكنولوجيا، خاصة في مجال البرمجة، رغم صغر سنه.

كما اطلع المهندس/ رأفت هندي على أحد أبرز ابتكارات الطفل مارتيروس، وهو روبوت مرشد سياحي صممه في هيئة الملك توت عنخ آمون، بهدف التعريف بالآثار المصرية داخل المتحف المصري.



ووجه المهندس/ رأفت هندي بإتاحة الفرصة للطفل مارتيروس للالتحاق بمسار الروبوتات والنظم المدمجة ضمن مبادرة أشبال مصر الرقمية، تقديرًا لتميزه ومستواه المتقدم في هذا المجال، وذلك رغم عدم بلوغه السن المقرر للالتحاق بالمبادرة، على أن يُجرى له اختبار لتقييم مستواه في البرمجة والمهارات التكنولوجية، وتحديد المستوى التدريبي المناسب لقدراته، بما يتيح له الاستفادة من المسار التدريبي الملائم وصقل مهاراته بصورة تتناسب مع قدراته المتميزة.

كما أهدى المهندس/ رأفت هندي الطفل مارتيروس، جهاز حاسب محمول، ومجموعة من أدوات ومكونات الروبوتات (Robotics Kits)، تشجيعًا له على مواصلة التعلم وتنمية مهاراته وتحويل أفكاره المبتكرة إلى مشروعات وحلول قابلة للتطوير.