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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

صدمة للمستخدمين.. جوجل تقيد الاستخدام المجاني لذكاء جيميناي أرجون فجأة

جيميناي
جيميناي
احمد الشريف

قررت شركة "جوجل" تقليص الاستخدام المجاني لبرنامجها الأحدث للذكاء الاصطناعي بشكل كبير، في خطوة سريعة ومفاجئة أربكت حسابات ملايين المستخدمين حول العالم.

قرار سريع وغير متوقع

وحسب تقرير نشره موقع "نيووين" التقني، جاء هذا التعديل الصادم بعد أيام قليلة فقط من إطلاق الشركة لنسختها الجديدة المتطورة التي تحمل اسم "جيميناي أرجون" (Gemini Argon).

 يمثل هذا النظام ببساطة أحدث عقل إلكتروني ذكي طورته جوجل، ليساعد الناس في كتابة النصوص، وتحليل المعلومات المعقدة، والإجابة على الأسئلة الصعبة في ثوانٍ معدودة وبدقة عالية.

نهاية التجربة المفتوحة

وكان الكثير من المتابعين يتوقعون أن تترك الشركة هذا النظام القوي متاحًا للجميع لتجربته بحرية لفترة كافية.

لكن الإدارة فاجأت السوق بإجراء تحديث عاجل لخطط التشغيل والباقات الخاصة بها. 

وأسفر هذا التحديث السريع عن وضع قيود صارمة جدًا على عدد المرات التي يمكن للمستخدم فيها الاستعانة بالبرنامج مجانًا.

الدفع شرط الاستمرار

يعني هذا التغيير الصارم أن المستخدم العادي، الذي بدأ يعتمد على مساعد جوجل الذكي في إنجاز مهامه اليومية، سيصطدم قريباً بحاجز يمنعه من الاستمرار. 

فبمجرد أن تتجاوز الحد المسموح به من الأسئلة أو الطلبات اليومية، سيتوقف البرنامج عن التجاوب معك، ولن يقدم لك أي إجابات جديدة إلا بعد دفع رسوم مالية والاشتراك في باقة مدفوعة.

مستقبل الخدمات الذكية

وتضع هذه الخطوة المستخدمين في مأزق حقيقي، وتحديدًا الفئة التي تعودت على سهولة الوصول للخدمات التقنية دون تكلفة. 

فتقييد الاستخدام المجاني بهذا الشكل الملحوظ وفي وقت قصير، يشير بوضوح إلى أن عصر الذكاء الاصطناعي المجاني بالكامل بدأ ينتهي تدريجيًا، لتفسح الشركات المجال أمام سياسة جديدة تعتمد على الدفع المباشر مقابل الحصول على التكنولوجيا الفائقة.

جيميناي جوجل Gemini Gemini Argon الذكاء الاصطناعي

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