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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ترامب يصف رئيس جوجل بالوحش.. وبيتشاي يرد

ترامب
ترامب
شيماء عبد المنعم

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تعليق بدا مازحا، الرئيس التنفيذي لشركة جوجل Google، سوندار بيتشاي، بأنه “وحش” خلال فعالية في البيت الأبيض، قبل أن يوضح أن وصفه كان في إطار الإشادة بمكانته ونجاحه.

ومع بدء سوندار بيتشاي في الحديث، قال ترامب: “هذا الرجل وحش، ولا أحد يعرفه، يا لها من حياة رائعة! أن تكون وحشا ولا تضطر إلى المرور بكل هذا، كل ما عليك معرفته هو: سوندار هذا هو اسمه”.

ورد بيتشاي مازحا: “آمل أن تكون هذه عبارة ترويجية أفضل من أنني وحش”.

وجاءت الواقعة خلال اجتماع جمع ترامب وعددا من كبار مسؤولي شركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في البيت الأبيض، لمناقشة المخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا وسبل تعزيز الرقابة عليها.

ترامب وسوندار بيتشاي

اتفاق طوعي للرقابة على الذكاء الاصطناعي
 

وقال ترامب إن شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى أبدت استعدادا لتعزيز الرقابة الذاتية، مشيرا إلى أن الشركات تدرك الحاجة إلى وضع ضوابط داخلية على عمليات تطوير التكنولوجيا.

وشارك في الاتفاق كل من سوندار بيتشاي، والرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك داريو أمودي، والرئيس التنفيذي لشركة “ميتا” مارك زوكربيرج، ورئيس OpenAI جريج بروكمان، والرئيس التنفيذي لشركة لإنفيديا جنسن هوانج، إلى جانب إيلون ماسك، مؤسس شركة xAI.

ويتضمن الاتفاق مجموعة من الإجراءات الطوعية، من بينها وضع ضوابط داخلية قوية، والتعاون مع مدقق خارجي مستقل لتقييم تلك الضوابط، وإنشاء لجنة داخل مجلس إدارة كل شركة لمراجعة تقارير التدقيق الداخلية والخارجية.

كما يترك الاتفاق الباب مفتوحا أمام إمكانية تحويل هذه الإجراءات مستقبلا إلى قوانين ولوائح رسمية.

تحذيرات من مخاطر الذكاء الاصطناعي


وخلال الاجتماع، أشاد ترامب بالإمكانات الاقتصادية للذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى الاستثمارات الضخمة التي تضخها شركات التكنولوجيا في مراكز البيانات والبنية التحتية اللازمة لتطوير هذه التقنية.

في المقابل، تبنى داريو أمودي نبرة أكثر حذرا، قائلا إن "التكنولوجيا تنطوي على مخاطر حقيقية جدا"، مضيفا أن آلية التعامل مع هذه المخاطر لا تزال قيد النقاش.

ويأتي الاتفاق في وقت تتسابق فيه شركات التكنولوجيا الكبرى لتطوير نماذج ذكاء اصطناعي أكثر قوة، بالتزامن مع تصاعد النقاش حول كيفية تحقيق التوازن بين سرعة الابتكار ووضع ضوابط تحد من المخاطر المحتملة لهذه التكنولوجيا.

رئيس جوجل ترامب سوندار بيتشاي جوجل

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