جوجل تتيح أداة Vids مجانا.. وتحول Gemini إلى صانع فيديو بالذكاء الاصطناعي

تعمل شركة جوجل Google، على تسهيل تجربة إنشاء الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي، بعدما وسعت نطاق إتاحة أداة Google Vids لتصبح متاحة مجانا لأي شخص يمتلك حسابا على جوجل أو Google Workspace.

ولا تقتصر الخطوة على توفير نسخة محدودة من الأداة، إذ دمجت جوجل نموذج Gemini Omni 1.1 Flash داخل Vids، ما يتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو من الصفر، مع منحهم قدرا أكبر من التحكم في شكل النتيجة النهائية.

وتستهدف جوجل من خلال ذلك جعل Vids أداة سهلة الاستخدام حتى بالنسبة للمستخدمين الذين ليست لديهم خبرة سابقة في برامج تحرير الفيديو الاحترافية.

تحكم أكبر في الفيديوهات المولدة بالذكاء الاصطناعي



من أبرز التغييرات الجديدة، منح المستخدمين قدرة أكبر على التحكم في المحتوى الذي ينتجه الذكاء الاصطناعي.

فبدلا من كتابة أمر نصي وانتظار الحصول على مقطع قد لا يتناسب مع المشروع، أصبح بإمكان المستخدم تحديد تفاصيل أكثر دقة.

ويمكن للأداة، على سبيل المثال، تمديد مشهد موجود مسبقا مع محاولة الحفاظ على عناصره الأساسية، مثل الشخصيات والبيئة والإضاءة.

كما أصبح بإمكان المستخدم تحديد المدة الزمنية الدقيقة للمقطع الذي يريد إنشائه، الأمر الذي قد يسهل مواءمة المشاهد مع النصوص المكتوبة أو التعليق الصوتي.

Google Vids

جودة تصل إلى 1080 بكسل



حصلت جودة الفيديو أيضا على تحسينات، إذ أصبح بإمكان Vids إنشاء المشاهد الجديدة بدقة 1080p، إلى جانب إمكانية رفع جودة المقاطع المولدة بالذكاء الاصطناعي سابقا إلى مستوى HD.

وتكتسب هذه الميزة أهمية عند دمج عدة مشاهد مولدة في فيديو واحد، لتجنب ظهور اختلاف واضح في جودة الصورة بين المقاطع.

كما توفر Vids قوالب جاهزة تساعد المستخدم على تحويل صور المنتجات أو المواد الموجودة لديه إلى فيديو متكامل، دون الحاجة إلى بناء المشروع بالكامل من خط زمني فارغ.

التعليق الصوتي بالذكاء الاصطناعي قريبا



لا تركز جوجل على الجانب المرئي فقط، إذ تستعد لإضافة ميزة تحويل النص إلى كلام إلى Vids بالاعتماد على نموذج Gemini 3.8 Flash-Lite.

وستتيح الميزة تحويل النصوص المكتوبة إلى تعليقات صوتية بأكثر من 100 لغة، ما قد يجعل Vids أداة متكاملة لإنشاء المحتوى، بدءا من الفكرة ومرورا بتوليد المشاهد وصولا إلى التعليق الصوتي، دون الحاجة إلى تسجيل الصوت بشكل يدوي أو استخدام برنامج تقليدي لتحرير الفيديو.

وتتضمن المنظومة أيضا آلية للإشارة إلى المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي، إذ تحتوي الفيديوهات التي يتم إنشاؤها باستخدام Omni 1.1 على علامة مائية رقمية باسم SynthID داخل إطارات الفيديو، بما يساعد على التعرف عليها باعتبارها محتوى مولدا بالذكاء الاصطناعي.

الاستخدام المجاني متاح الآن



يمكن لأي شخص يمتلك حساب جوجل أو Google Workspace استخدام Vids وميزات Omni 1.1 دون رسوم.

وتوضح جوجل أن خطط الذكاء الاصطناعي المدفوعة ستوفر حدودا أعلى لتوليد المحتوى للحسابات الشخصية، بينما سيحصل عملاء Workspace من فئتي Business وEnterprise على سعة إضافية، إلى جانب أدوات تحكم وإدارة مخصصة.

وبالنسبة للمستخدم العادي، فإن التغيير الأبرز يتمثل في أن أداة جوجل لإنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي أصبحت أسهل بكثير في الوصول والتجربة دون الحاجة إلى اشتراك مدفوع.