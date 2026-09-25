وزير الخارجية لـ CGTN: حل القضية الفلسطينية أساس السلام.. والحرب الإيرانية تهدد أمن المنطقة والملاحة

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، لقاءً إعلامياً اليوم الجمعة مع شبكة CGTN الصينية، خلال زيارته إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتناول الوزير خلال اللقاء عدداً من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها الموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وأهمية تسوية القضية الفلسطينية في تحقيق السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب التطورات المرتبطة بالحرب الإيرانية وتداعياتها على أمن المنطقة وحرية الملاحة وانسياب حركة التجارة الدولية.