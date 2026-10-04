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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أزمة أمنية.. السر وراء قرار جوجل تقييد نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
احمد الشريف

اتخذت شركة "جوجل" قرارًا حاسمًا بتقييد قدرات نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي. 

وجاءت هذه الخطوة استجابة لمخاوف أمنية متزايدة لمنع استغلال هذه التقنية في أغراض خطيرة.

حماية بيانات المستخدمين

وبحسب تقارير تقنية، لاحظت الشركة أن إتاحة البرنامج بجميع قدراته قد يفتح الباب لثغرات خطيرة، فالبرنامج المتطور يمكنه الآن كتابة نصوص برمجية معقدة جدًا في ثوانٍ معدودة. 

وهو ما قد يستغله قراصنة الإنترنت لشن هجمات إلكترونية، أو سرقة بيانات المستخدمين بسهولة تامة، لذلك، كان التدخل السريع ضروريًا لمنع تحول هذه الأداة المفيدة إلى سلاح رقمي مضر.

يعتمد هذا النظام الذكي على جمع كميات هائلة من البيانات لتحليلها يوميًا. هذا الأمر يجعله قادرًا على تقليد البشر ببراعة شديدة في الكتابة والتفكير. 

وهنا ظهر الخوف الحقيقي لدى مهندسي الشركة الأمريكية، فإذا ترك البرنامج بدون رقابة، قد يستخدمه البعض في كتابة رسائل احتيالية مقنعة لسرقة الحسابات البنكية.

حواجز ضد التزييف

ولم يقتصر القرار على الجانب البرمجي فقط، بل شمل تقييد الإجابات الحساسة أيضًا. 

فقد منعت الشركة توليد الصور المزيفة التي تبدو حقيقية جدًا لتشوية سمعة الأشخاص، وهي تقنية خطيرة تُعرف باسم "التزييف العميق".

وببساطة شديدة، وضعت جوجل حواجز وفلاتر رقمية تمنع البرنامج من التجاوب مع أي طلب مشبوه. 

ويهدف ذلك إلى ضمان بقاء التجربة آمنة تمامًا للشخص العادي الذي يستخدم الهاتف في حياته اليومية، دون خوف من التعرض للخداع أو التضليل.

توازن بين التطور والأمان

وتضع هذه الخطوة صناعة التكنولوجيا بأكملها أمام تحدٍ كبير في الوقت الحالي. ويتمثل هذا التحدي في كيفية تطوير برامج فائقة الذكاء، دون تعريض أمن وحياة الناس للخطر. 

ورغم أن هذا التقييد قد يزعج بعض الخبراء، فقد فضلت جوجل الانحياز لسلامة الجمهور أولاً. 

فالهدف النهائي للتكنولوجيا هو أن تساعدنا في إنجاز أعمالنا بأمان، وليس خلق أزمات لا يمكن السيطرة عليها.

الذكاء الاصطناعي جوجل الإنترنت هجمات إلكترونية

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