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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

وداعاً للضياع.. جوجل تضيف أداة خرائط ذكية داخل تطبيق جيميناي لتسهيل تنقلاتك

Gemini
Gemini
احمد الشريف

أطلقت شركة "جوجل" رسميًا تحديثًا مبتكرًا لتطبيق الذكاء الاصطناعي الخاص بها "جيميناي" (Gemini)، ليضم أداة خرائط تفاعلية مدمجة تهدف إلى تسهيل تنقلات المستخدمين وتخطيط رحلاتهم بلمسة واحدة.

خرائطك المفضلة في مكان واحد

وبحسب تقرير نشره موقع "9to5Google" المتخصص في أخبار الشركة، لن تضطر بعد اليوم لغلق محادثتك الذكية للبحث عن مسار طريقك. 

تعتمد الأداة الجديدة على دمج قدرات "خرائط جوجل" (Google Maps) بشكل كامل داخل واجهة تطبيق جيميناي. 

وببساطة، هذا يعني أنك تستطيع أن تسأل مساعدك الذكي عن أسرع طريق للعمل أو أقرب صيدلية، لتظهر لك خريطة تفاعلية متحركة داخل نفس الشاشة التي تدردش فيها.

تفاعل ذكي يفهم احتياجاتك

وتتميز هذه الأداة بأنها تفهم طلباتك المعقدة التي يصعب على الخرائط العادية فهمها. 

فبدلًا من البحث التقليدي بكتابة اسم شارع، يمكنك أن تطلب من جيميناي اقتراح ثلاثة مطاعم تقدم طعامًا صحيًا وتقع في طريق عودتك للمنزل.

سيقوم المساعد الذكي بتحليل البيانات بسرعة، ويعرض لك خريطة مخصصة ترشدك للمكان الأنسب، مع إظهار المسافة والوقت المتوقع للوصول لتتخذ قرارك بثقة ودون أي مجهود إضافي.

وصول أسرع بدون تعقيد

وأكد التقرير أن الهدف الرئيسي من هذه الخطوة هو جعل استخدام الذكاء الاصطناعي جزءًا طبيعيًا من حياتنا اليومية دون تشتت بين البرامج. 

وقد بدأت جوجل بالفعل في إرسال هذا التحديث المنتظر إلى هواتف المستخدمين بشكل تدريجي. 

وللاستفادة من هذه الأداة المريحة، لن يضطر المستخدم العادي سوى الدخول إلى متجر التطبيقات وتحديث برنامجه، ليبدأ في التخطيط لمشاويره بأسلوب عصري وغير مسبوق.

جوجل Gemini تطبيق الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي جيميناي

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