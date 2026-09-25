يتحدث ويتفاعل بتعبيرات حية.. جوجل تدعم ذكاء Gemini بوجوه وأفاتار تفاعلي واقعي

طرحت شركة "جوجل" الأمريكية تحديثاً جديداً لنموذج الذكاء الاصطناعي "Gemini 3.8 Live"، أضافت من خلاله ميزة تفاعلية جديدة تحمل اسم "Live Avatar"، تمنح النظام وجهاً رقمياً متحركاً يتيح للمستخدمين إجراء محادثات حية ومباشرة مع شخصية افتراضية تتحدث وتتفاعل بتعبيرات وجهية متزامنة في الوقت الفعلي.

تزامن دقيق لحركة الشفاه

أفاد تقرير نشره موقع The Verge التقني، بأن خاصية "Live Avatar" المطورة تعمل على مزامنة حركة شفاه الشخصية الافتراضية بدقة متناهية مع الكلمات والردود الصوتية الصادرة عن نموذج الذكاء الاصطناعي، إلى جانب إظهار تعبيرات وجهية متنوعة تحاكي التفاعل الطبيعي أثناء الحوار.

وأوضح التقرير أن هذه الميزة مخصصة في مرحلتها الحالية حصرياً لعملاء قطاع الأعمال والشركات المشتركين في باقات "Gemini Enterprise".

دعم 97 لغة وعرض البيانات بالتوازي على الشاشة

أكدت شركة جوجل أن ميزة "Live Avatar" تمتلك القدرة على التبديل الفوري والسلس بين 97 لغة تدعمها المنصة، وذلك «دون حدوث أي تراجع في جودة الفيديو أو ظهور انحرافات وتشوهات بصرية» في ملامح الشخصية الرقمية.

وأظهر مقطع فيديو تجريبي بثته الشركة تفاعل الشخصية الافتراضية باللغتين الإنجليزية واليابانية، حيث تطابقت حركة الفم كلياً مع مخارج الحروف، بالتزامن مع قدرة النظام على استدعاء وعرض البيانات والمعلومات التوضيحية على الشاشة مباشرة أثناء تحدث الأفاتار.

طرح متسارع يعقب تدشين نموذج Gemini 3.8 Live

أشار التقرير الصحفي إلى أن إطلاق ميزة "Live Avatar" جاء بعد مرور نحو أسبوع واحد فقط على كشف جوجل عن نموذجها المتطور "Gemini 3.8 Live"، وهو النموذج الذي صُمم لمعالجة المدخلات البصرية والبيانات التفاعلية في الوقت الفعلي تقريباً.

وتوفر جوجل للمؤسسات المشتركة خيارات واسعة تشمل مكتبة جاهزة تضم شخصيات افتراضية كرتونية وأخرى واقعية نابضة بالحياة، مع منح الشركات إمكانية تصميم وتخصيص وجوه رقمية فريدة تمثل هويتها المؤسسية.

علامة SynthID المائية

بيّنت جوجل أن المخرجات المرئية المولدة عبر ميزة "Live Avatar" زُوّدت بعلامة مائية رقمية غير مرئية بالعين المجردة عبر تقنية "SynthID"، لضمان تمييز المحتوى المنشأ بواسطة الذكاء الاصطناعي.

كما أدمجت الشركة حزمة من البروتوكولات والتدابير الأمنية الصارمة، تهدف إلى فرض الامتثال لإرشادات الاستخدام المعتمدة ومنع التلاعب أو انتحال الشخصيات وإساءة استغلال الهويات الافتراضية في المعاملات التجارية.