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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كوالكوم تكشف عن Snapdragon 8 Elite Gen 6 بمعالجات أقوى للذكاء الاصطناعي

Snapdragon 8 Elite Gen 6
Snapdragon 8 Elite Gen 6
شيماء عبد المنعم

كشفت شركة كوالكوم اليوم عن معالجين جديدين للهواتف الذكية من الفئة الرائدة، هما Snapdragon 8 Elite Gen 6 وSnapdragon 8 Elite Extreme Gen 6، مع تركيز واضح على تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي وتوفير مزيد من الميزات المعتمدة عليه.
وخلال مؤتمر Snapdragon Summit السنوي، قالت كوالكوم إن الشرائح الجديدة ستساعد في تقديم تجارب أكثر تخصيصا لوكلاء الذكاء الاصطناعي، بفضل وحدات استشعار جديدة قادرة على تشغيل نماذج صغيرة يصل حجمها إلى 200 مليون معامل محليا على الهاتف.

وتتيح وحدة الاستشعار الجديدة للهواتف تشغيل ميزة تدوين شخصية محليا، إلى جانب القدرة على التمييز بين المتحدثين. 

كما يمكنها بناء ذاكرة اعتمادا على أنماط استخدام الهاتف، بهدف تقديم اقتراحات أفضل لأتمتة المهام. 

وأوضحت الشركة أن الشرائح الجديدة قادرة أيضا على تشغيل وكيل صوتي متكامل يستقبل الأوامر الصوتية ويرد عليها صوتيا، دون الحاجة إلى الاعتماد الكامل على المعالجة السحابية.

معالج مخصص لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي


ويضم Snapdragon 8 Elite Gen 6 عنصر تسريع جديدا صمم لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي بكفاءة أكبر، أما النسخة الأعلى أداء Extreme، فتستطيع تشغيل نموذج محلي قائم على بنية Mixture-of-Experts ويضم 30 مليار معامل.

وتعتمد نماذج MoE على تفعيل مجموعة محددة من المعاملات فقط لكل مهمة، بدلا من تشغيل النموذج بالكامل، ما يسمح بالتعامل مع نماذج كبيرة مع تقليل الموارد الحسابية المطلوبة لكل استعلام.

وللمقارنة، كشفت شركة آبل خلال مؤتمر WWDC في يونيو عن نموذج قائم على بنية Mixture-of-Experts يضم 20 مليار معامل، ووصفته بأنه الأكثر تقدما ضمن الجيل الثالث من نماذجها الأساسية.

تحسينات كبيرة للكاميرات والفيديو


ولا تقتصر التحسينات على الذكاء الاصطناعي، إذ يوفر معالج كوالكوم الجديد تحكما على مستوى البكسل في الكاميرات، بهدف تمكين تجارب تصوير أكثر احترافية، إلى جانب تحسينات في تثبيت الصورة وفهم الحركة.

وتدعم نسخة Extreme تسجيل الفيديو بدقة 8K بمعدل 60 إطارا في الثانية، إضافة إلى تسجيل 4K بمعدل 240 إطارا في الثانية لتوفير تصوير بطيء للغاية بدقة فائقة.

كما تتيح الشريحة استخدام برنامج الترميز الجديد Advanced Professional Video، المصمم لتقديم إمكانات تسجيل أكثر ملاءمة للاستخدامات الاحترافية.

الذكاء الاصطناعي لتحسين المكالمات الصوتية
 

وتستفيد الشريحتان الجديدتان من الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الصوت، بما في ذلك تعزيز وضوح الأصوات وتقليل الضوضاء المحيطة.

كما أضافت كوالكوم تقنية جديدة تحمل اسم Voice Bubble، تعمل على عزل صوت المستخدم عن الضوضاء المحيطة أثناء المكالمات.

موتورولا تكشف عن أول هاتف


وخلال الحدث، أعلنت موتورولا عن هاتف Motorola Signature 27، الذي يعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6، على أن يتوفر على نطاق أوسع في وقت لاحق من العام الجاري.

وتقول كوالكوم إنها تعمل حاليا على أكثر من 40 جهازا مدعوما بالذكاء الاصطناعي، إلا أن هناك توجها متزايدا نحو استخدام الهواتف الذكية نفسها كمنصة رئيسية لتشغيل ميزات الذكاء الاصطناعي، بدلا من الاعتماد على أجهزة مخصصة لهذه المهام.

كوالكوم ذكاء اصطناعي Snapdragon 8 Elite Gen 6 معالجات

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