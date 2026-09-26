جوجل تطلق تحديثاً لتطبيق Messages يغير إيماءات للرد السريع وعرض التوقيت

بدأت شركة "جوجل" الأمريكية في إطلاق تحديث برمجي جديد على نطاق واسع لتطبيق الرسائل "Google Messages" المخصص لهواتف أندرويد، يتضمن إعادة صياغة شاملة لطريقة عرض الطوابع الزمنية للرسائل وآلية الرد المباشر، عبر تعديل جذري في وظائف إيماءات السحب والتمرير على الشاشة، وذلك في أعقاب طرح ميزة قائمة الضغط المطول المحسنة مؤخراً.

تغيير جوهري في إيماءات السحب

أفاد تقرير تقني نشره الكاتب أبنر لي عبر موقع 9to5Google المتخصص، بأن التحديث الجديد يدخل تعديلاً كبيراً على عادات الاستخدام اليومية؛ حيث كان النظام المتبع سابقاً يتيح للمستخدم النقر على فقاعة الرسالة لمعرفة وقت الإرسال وحالة القراءة وأيقونة قفل التشفير التابعة لبروتوكول "RCS"، في حين كان سحب الرسالة إلى اليسار يؤدي إلى الرد المباشر عليها.

ومع التحديث الجديد، انعكست هذه الإيماءات تماماً، ليصبح التمرير إلى اليسار في أي مساحة داخل المحادثة وسيلة لاستعراض الطوابع الزمنية لجميع الرسائل في وقت واحد بدلاً من فحص كل رسالة على حدة.

عرض جماعي للتوقيت

أوضح التقرير أن إتاحة استعراض التوقيت عبر التمرير لليسار في أي مكان بالشاشة تمثل تحسيناً ملحوظاً في تجربة الاستخدام؛ إذ بات بإمكان المستخدم إلقاء نظرة شاملة على سجل المحادثة وتوقيت كل رسالة وحالة تشفير "RCS" دفعة واحدة دون الحاجة للنقر المتكرر على كل فقاعة بشكل منفصل.

ووصف التقرير هذا التبديل في وظائف السحب بأنه التغيير الأكثر تأثيراً على تجربة المراسلة التي اعتاد عليها مستخدمو نظام أندرويد لسنوات طويلة.

آلية دقيقة للرد المباشر

بيّن التقرير أن تفعيل ميزة الرد المباشر على رسالة محددة أصبح يتطلب التمرير جهة اليمين فوق فقاعة الرسالة ذاتها مع اشتراط قدر من الدقة أثناء السحب لتفعيل نافذة الاقتباس والرد.

وفي المقابل، لا يزال النقر المباشر على الرسالة يتيح استعراض إيصالات القراءة المعتادة، كما حرصت جوجل على إضافة تلميح بصري يظهر عند لمس الرسالة، حيث تبرز الطوابع الزمنية للحظة وجيزة ثم تختفي لتنبيه المستخدم إلى ضرورة استخدام حركة التمرير الجديدة بدلاً من اللمس المباشر.

تباينات في الواجهة ورقم الإصدار البرمجي الجديد

أشار الموقع إلى وجود تفاوت ملحوظ في المظهر البصري لواجهة التطبيق المصاحب لهذا التحديث؛ حيث ما يزال التصميم المعتمد على الدائرتين هو الأكثر ظهوراً لدى المستخدمين بدلاً من واجهة الدائرة الواحدة التي خضعت لاختبارات تجريبية مطولة، مع رصد عناصر التصميم الجديد داخل صفحة تفاصيل الرسائل الفردية والشاشة الرئيسية.

وأكد التقرير رصد هذه التغييرات في التحديث الرسمي الذي يحمل رقم الإصدار "20260910_03_RC02" من تطبيق "Google Messages"، والذي يواصل انتشاره تدريجياً ليصل إلى عموم المستخدمين حول العالم.