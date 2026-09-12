جوجل تطلق تطبيق Gemini لأجهزة ويندوز.. مساعد ذكاء اصطناعي مباشرة من الكمبيوتر

أطلقت شركة جوجل تطبيق Gemini رسميا لأجهزة الكمبيوتر العاملة بنظام ويندوز، وذلك بعد أشهر من طرح التطبيق على أجهزة macOS، في خطوة تتيح للمستخدمين الوصول إلى مساعد الذكاء الاصطناعي مباشرة من سطح المكتب دون الحاجة إلى فتح متصفح الويب.

وأكدت جوجل، في منشور عبر مدونتها، أن التطبيق صمم للعمل بسلاسة مع تطبيقات ويندوز الأخرى، مع توفير مساعدة فورية للمستخدمين كلما أمكن ذلك.

وكما هو الحال على أجهزة ماك، يمكن استدعاء Gemini على ويندوز بسهولة باستخدام اختصار لوحة المفاتيح Alt + Space، ليتمكن المستخدم من طرح الأسئلة وإجراء عمليات البحث، أو طلب مراجعة المستندات والتحقق من المعلومات الواردة فيها، واقتراح أفكار للعروض التقديمية، إلى جانب إنشاء الصور ومقاطع الفيديو باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بجوجل.

Gemini

Gemini يتحول إلى وكيل ذكاء اصطناعي شخصي



ولا يقتصر التطبيق على الإجابة عن الأسئلة، إذ تتيح جوجل أيضا استخدام Gemini Spark كوكيل ذكاء اصطناعي شخصي يعمل على مدار الساعة.

وبموافقة المستخدم، يمكن لـGemini Spark الاتصال بخدمات جوجل المتوافقة، مثل Gmail وجوجل درايف، والاستفادة من المعلومات الموجودة فيها لتنفيذ مهام مختلفة، مثل إعداد مسودة بريد إلكتروني أو إنشاء عرض تقديمي.

وتراهن جوجل من خلال هذه الإمكانات على منافسة مايكروسوفت Copilot بشكل مباشر، خصوصا مع دمج Gemini بصورة أكبر في بيئة سطح المكتب.

وتقول الشركة إن التطبيق يمكنه العمل في الخلفية دون التأثير على أداء الكمبيوتر أو إبطائه، مشيرة إلى أنها تعتزم إضافة إمكانات أكثر تكاملا مع سطح المكتب خلال الفترة المقبلة.

متطلبات تشغيل Gemini وأسعاره



يمكن تنزيل تطبيق Gemini الجديد لأجهزة ويندوز عبر القنوات الرسمية لجوجل، وهو متوافق مع Windows 10 وWindows 11.

أما استخدام Gemini Spark والقدرات المتقدمة الخاصة بالوكيل الذكي، فيتطلب أن يكون عمر المستخدم 18 عاما على الأقل، بالإضافة إلى الاشتراك في إحدى خطط Google AI المدفوعة.

وتبدأ الأسعار من خطة Google AI Plus مقابل 4.99 دولار شهريا، بينما تبلغ تكلفة خطة Google AI Pro نحو 20 دولارا شهريا.

وتوفر خطة AI Pro حدود استخدام أعلى لخدمات Gemini، إلى جانب 5 تيرابايت من التخزين السحابي الإضافي، في حين توفر خطة AI Plus الأقل تكلفة نحو 400 جيجابايت من التخزين السحابي.

وقد توفر شركات الاتصالات أحيانا اشتراكات Google AI ضمن عروضها ومزاياها للعملاء، كما تتيح جوجل حاليا لبعض الطلاب فرصة الحصول على عرض لفترة محدودة يتضمن اشتراكا سنويا في Google AI Pro مجانا.