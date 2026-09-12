قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توكتوك ونصف نقل.. مصرع شخصين وإصابة آخر في تصادم مروع بالمنوفية
لقطات من وصول الرئيس السيسي إلى مقر انعقاد قمة البريكس الـ18
تزامنا مع بداية العام الجديد.. البحوث الإسلاميَّة يطلق حملة "بالعِلم يُبنَى الإنسان"
البرلمان العربي يدين استهداف خط أنابيب السعودية
المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس: رفض يسلفني 350 ألف جنيه مصاريف مدرسة بنتي
على هامش بريكس.. الرئيس السيسي يلتقي عددا من رؤساء كبرى الشركات الهندية
وصول قادة دول البريكس إلى نيودلهي تمهيدا لانعقاد القمة الـ18
خطوات استرداد الأموال من ماكينات الـ ATM عند خصم المبلغ وفشل السحب
المحكمة تصرح لـ مرتضى منصور باستخراج إيصال سداد اشتراك 2026-2027 ومستند إسقاط عضويته
جنش يكشف سبب رفضه الأهلي ويعلق على انتقال إمام عاشور
خلاني عاجز وضيع مستقبلي.. فرد الأمن يتوعد ناصر ماهر أمام القضاء | خاص
مسئول إيراني: طهران لن تدخل في أي مفاوضات مع واشنطن ما لم تُقبل شروطها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جوجل تطلق تطبيق Gemini لأجهزة ويندوز.. مساعد ذكاء اصطناعي مباشرة من الكمبيوتر

Gemini
Gemini
شيماء عبد المنعم

أطلقت شركة جوجل تطبيق Gemini رسميا لأجهزة الكمبيوتر العاملة بنظام ويندوز، وذلك بعد أشهر من طرح التطبيق على أجهزة macOS، في خطوة تتيح للمستخدمين الوصول إلى مساعد الذكاء الاصطناعي مباشرة من سطح المكتب دون الحاجة إلى فتح متصفح الويب.

وأكدت جوجل، في منشور عبر مدونتها، أن التطبيق صمم للعمل بسلاسة مع تطبيقات ويندوز الأخرى، مع توفير مساعدة فورية للمستخدمين كلما أمكن ذلك.

وكما هو الحال على أجهزة ماك، يمكن استدعاء Gemini على ويندوز بسهولة باستخدام اختصار لوحة المفاتيح Alt + Space، ليتمكن المستخدم من طرح الأسئلة وإجراء عمليات البحث، أو طلب مراجعة المستندات والتحقق من المعلومات الواردة فيها، واقتراح أفكار للعروض التقديمية، إلى جانب إنشاء الصور ومقاطع الفيديو باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بجوجل.

Gemini 

Gemini يتحول إلى وكيل ذكاء اصطناعي شخصي


ولا يقتصر التطبيق على الإجابة عن الأسئلة، إذ تتيح جوجل أيضا استخدام Gemini Spark كوكيل ذكاء اصطناعي شخصي يعمل على مدار الساعة.

وبموافقة المستخدم، يمكن لـGemini Spark الاتصال بخدمات جوجل المتوافقة، مثل Gmail وجوجل درايف، والاستفادة من المعلومات الموجودة فيها لتنفيذ مهام مختلفة، مثل إعداد مسودة بريد إلكتروني أو إنشاء عرض تقديمي.

وتراهن جوجل من خلال هذه الإمكانات على منافسة مايكروسوفت Copilot بشكل مباشر، خصوصا مع دمج Gemini بصورة أكبر في بيئة سطح المكتب.

وتقول الشركة إن التطبيق يمكنه العمل في الخلفية دون التأثير على أداء الكمبيوتر أو إبطائه، مشيرة إلى أنها تعتزم إضافة إمكانات أكثر تكاملا مع سطح المكتب خلال الفترة المقبلة.

متطلبات تشغيل Gemini وأسعاره
 

يمكن تنزيل تطبيق Gemini الجديد لأجهزة ويندوز عبر القنوات الرسمية لجوجل، وهو متوافق مع Windows 10 وWindows 11.

أما استخدام Gemini Spark والقدرات المتقدمة الخاصة بالوكيل الذكي، فيتطلب أن يكون عمر المستخدم 18 عاما على الأقل، بالإضافة إلى الاشتراك في إحدى خطط Google AI المدفوعة.

وتبدأ الأسعار من خطة Google AI Plus مقابل 4.99 دولار شهريا، بينما تبلغ تكلفة خطة Google AI Pro نحو 20 دولارا شهريا.

وتوفر خطة AI Pro حدود استخدام أعلى لخدمات Gemini، إلى جانب 5 تيرابايت من التخزين السحابي الإضافي، في حين توفر خطة AI Plus الأقل تكلفة نحو 400 جيجابايت من التخزين السحابي.

وقد توفر شركات الاتصالات أحيانا اشتراكات Google AI ضمن عروضها ومزاياها للعملاء، كما تتيح جوجل حاليا لبعض الطلاب فرصة الحصول على عرض لفترة محدودة يتضمن اشتراكا سنويا في Google AI Pro مجانا.

جوجل Gemini جيمناي على ويندوز ذكاء اصطناعي Gemini لأجهزة ويندوز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفي

العراق يصعد ضد طهران .. غلق منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران

أرشيفي

السعودية ..صفارات الإنذار تدوي في خميس مشيط

جهاز يكشف سرا قديما

قطعة قديمة بـ200 جنيه تكشف سرا استمر لسنوات.. ما القصة؟

مصطفى يونس

مصطفى يونس: وصيتي لما أموت أخرج من النادي الأهلي مش من المستشفى

زيزو

إبراهيم فايق يكشف سر لعب زيزو في وسط الملعب مع الأهلي

الواقعة

عايزة تدخل .. الداخلية تكشف تفاصيل تعدى سيدة على فرد أمن بنادى نيو جيزة

جاريدو

جاريدو يكشف أفضل لاعب دربه مع الأهلي.. ويحدد أصعب من تعامل معه

غسيل الدجاج

بتغسلي الفراخ قبل الطبخ؟.. اعرفي ليه الخبراء بيحذروا من العادة دي

ترشيحاتنا

دقيق

ضبط 5 أطنان دقيق مدعم فى حملات على المخابز المخالفة بالمحافظات

أسرة النرجس

«فضلت أفكر في اللي عملته ومنمتش».. اعترافات المتهم بتفاصيل الساعات الأخيرة قبل ضبطه في جريمة النرجس بالتجمع

فرد الأمن ضحية ناصر ماهر من داخل المحكمة

مبقتش عارف أشتغل .. فرد الأمن المعتدى عليه من ناصر ماهر لاعب بيراميدز يصل المحكمة

بالصور

إطلالة جذابة.. دانا حمدان تستعرض جمالها

دانا حمدان
دانا حمدان
دانا حمدان

فستان لافت.. آيتن عامر تخطف الأنظار بظهورها

آيتن عامر
آيتن عامر
آيتن عامر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد