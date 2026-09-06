تحدّث فقط .. جوجل تتيح التحكم في Gmail والمستندات بالذكاء الاصطناعي صوتيًا

توسع شركة جوجل Google، قدرات مساعد الذكاء الاصطناعي Gemini بإضافة ميزات صوتية جديدة إلى Gmail والمستندات وKeep، تتيح للمستخدمين إنجاز مهام مختلفة بمجرد التحدث.

وذلك بدءا من البحث عن رسائل ومعلومات داخل البريد الإلكتروني، مرورا بإنشاء المستندات، وصولا إلى تنظيم الملاحظات وتحويل الأفكار إلى مهام قابلة للتنفيذ، في خطوة تهدف إلى جعل استخدام أدوات Google Workspace أكثر سهولة واعتمادا على التفاعل الصوتي، دون الحاجة إلى كتابة التعليمات يدويا.

وأعلنت جوجل طرح قدرات Gemini الصوتية الجديدة لمستخدمي Workspace، موضحة أنها مصممة لمساعدة المستخدمين على إعداد المستندات، والعثور على المعلومات داخل البريد الوارد، وتسجيل الأفكار وتنظيمها باستخدام الصوت فقط.

وقال الرئيس التنفيذي لـ جوجل، في منشور عبر منصةإكس، إن القدرات الصوتية الجديدة تتيح للمستخدم البحث في صندوق Gmail، وتنظيم الأفكار والمهام في Keep، وإنشاء مستندات جديدة في Docs بطريقة حوارية، مشيرا إلى بدء طرحها لمشتركي Google AI.

3 ميزات صوتية جديدة من Gemini

يحمل التحديث ثلاث ميزات رئيسية هي Gmail Live وDocs Live وKeep Live، وتستهدف كل واحدة منها مهمة مختلفة، لكن الفكرة الأساسية واحدة: تتحدث، وGemini ينفذ المهمة.

وتتيح ميزة Gmail Live البحث داخل صندوق البريد الإلكتروني باستخدام الأوامر الصوتية.

فبدلا من فتح رسائل متعددة أو التمرير عبر سلاسل طويلة من المحادثات، يمكن للمستخدم طرح سؤال مباشرة على Gemini، مثل: "ما رقم بوابة رحلتي؟" أو “ما آخر المستجدات المتعلقة بمدرسة طفلي هذا الأسبوع؟”.

بعد ذلك، يبحث Gmail Live داخل رسائل المستخدم ويقدم المعلومات ذات الصلة، ما يختصر الوقت اللازم للوصول إلى التفاصيل المطلوبة.

Gmail Live

Docs Live.. حول أفكارك إلى مستند



أما Docs Live، فتقدمها جوجل باعتبارها شريكا للأفكار يمكن استخدامه دون الحاجة إلى الإمساك بالهاتف أو لوحة المفاتيح.

فإذا كانت لدى المستخدم فكرة لكنه لا يعرف من أين يبدأ، يمكنه ببساطة التحدث وشرح ما يدور في ذهنه، ليقوم Gemini بتحويل هذا التدفق من الأفكار إلى مستند منظم ومناسب للسياق.

وبموافقة المستخدم، تستطيع Docs Live الاستفادة من المعلومات ذات الصلة الموجودة في Gmail وDrive وChat والويب، كما يمكنها المساعدة في العصف الذهني، وإنشاء مخطط للمستند، وحتى ضبط أسلوب الكتابة ونبرتها أثناء العمل على المسودة الأولى.

Keep Live.. نظم أفكارك ومهامك تلقائيا



كما يوحي اسمها، تعمل Keep Live داخل Google Keep، وتركز على تسجيل الأفكار بسرعة.

ويمكن للمستخدم التحدث بحرية عما يدور في ذهنه، بينما يحول Gemini هذا التدفق من الأفكار إلى ملاحظات وقوائم ومهام قابلة للتنفيذ بصورة منظمة.

وتستهدف الميزة الأشخاص الذين يريدون تسجيل فكرة أو مهمة فورا دون التوقف لكتابة كل التفاصيل وترتيبها يدويا.

بدأ طرح الميزات الصوتية الجديدة في Gemini خلال هذا الأسبوع، وتتوفر Gmail Live وKeep Live لمشتركي Google AI Plus وPro وUltra، بينما تقتصر Docs Live حاليا على مشتركي Google AI Pro وUltra.