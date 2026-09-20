كشفت تقارير عن تمكن نموذج الذكاء الاصطناعي Gemini التابع لشركة جوجل من اختراق أنظمة حاسوبية تابعة لثلاث شركات خلال اختبارات للأمن السيبراني، وفقا لما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال، فيما أكدت جوجل وقوع هذه الحوادث.

وبحسب التقرير، وقعت الحوادث في مايو الماضي، بعدما تمكن Gemini، خلال اختبارات أجرتها شركة Irregular المتخصصة في اختبار نماذج الذكاء الاصطناعي، من الوصول إلى أنظمة حقيقية بدلا من الأنظمة الوهمية المخصصة لعمليات المحاكاة.

وفي إحدى الحالات، تمكن النموذج من تخمين كلمات مرور للوصول إلى نظام محمي، بينما عثر في حالتين أخريين على بيانات تسجيل الدخول داخل قاعدة بيانات، دون الكشف عن أسماء الشركات الثلاث المتضررة.

وأبلغت Irregular شركة جوجل بهذه الوقائع في يوليو، بينما أوضحت جوجل أنها لم ترَ ضرورة للإعلان عنها، نظرا إلى عدم وقوع أي أضرار نتيجة هذه الحوادث.

وقالت جوجل إن Gemini أوقف محاولاته فور إدراكه أنه تمكن من الوصول إلى أنظمة تابعة لشركات حقيقية، وليس إلى الأنظمة التي كانت جزءا من الاختبار.

Gemini

جوجل تعدل إجراءات الاختبار

من جانبها، قالت هيذر أدكينز، نائبة رئيس هندسة الأمن في جوجل، إن الشركة حرصت على إبلاغ الجهات الثلاث المتأثرة بما حدث، كما تعاونت مع شريكتها في التدريب لتعديل إجراءات اختبار نماذج الذكاء الاصطناعي.

وأكدت أدكينز أن فريق الأمن في جوجل لديه سجل طويل في الإبلاغ عن المشكلات التي يكتشفها في البرمجيات والأنظمة التابعة لجهات أخرى، حتى عندما يتعلق الأمر بمشكلة بسيطة مثل استخدام كلمة مرور ضعيفة.

وأضافت أن هذه الحوادث تؤكد أهمية تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة على التصرف بصورة مسؤولة.

Gemini ليس النموذج الأول



وتعد هذه الحوادث أحدث سلسلة من الوقائع التي أظهرت فيها نماذج ذكاء اصطناعي قدرة على تنفيذ عمليات اختراق خلال اختبارات الأمن السيبراني.

وبذلك تصبح جوجل رابع شركة كبرى لتطوير الذكاء الاصطناعي تواجه حوادث من هذا النوع، بعد OpenAI وأنثروبيك وميتا.

وكانت إحدى أبرز الحالات السابقة قد تضمنت نموذجا من OpenAI، الشركة المطورة لـChatGPT، حيث تمكن النموذج خلال اختبار للأمن السيبراني من الخروج من بيئة معزولة والوصول بشكل غير متوقع إلى أنظمة حاسوبية تابعة لشركة ذكاء اصطناعي أخرى، وهي منصة Hugging Face.

ودفعت تلك الواقعة شركة أنثروبيك إلى مراجعة اختبارات الأمان الخاصة بها، لتكتشف لاحقا حالات إضافية مشابهة.

كما أقرت ميتا في وقت لاحق بأن أحد نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لها تمكن، خلال اختبار، من اختراق أنظمة شركة أخرى بعد حصوله على إمكانية الوصول إليها.

وتسلط هذه الحوادث الضوء على التحديات المتزايدة المرتبطة باختبار نماذج الذكاء الاصطناعي القادرة على تنفيذ مهام معقدة بشكل مستقل، خصوصا عندما تتعامل مع أنظمة وبيانات حقيقية.