استمرار تلقي طلبات تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة بكل المراحل

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استمرار تلقي طلبات تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة بمختلف مراحلها للمرة الثالثة، وكذلك لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) ومدارس النيل المصرية الدولية للعلوم والتكنولوجيا، للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026-2027، وذلك وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة للتحويلات.

ويتيح مكتب التنسيق للطلاب تسجيل طلبات تقليل الاغتراب إلكترونيًا من خلال موقع التنسيق الإلكتروني:

www.tansik.digital.gov.eg

توضح الوزارة أن الطلاب الذين سبق لهم تسجيل رغبة في تقليل الاغتراب ولم تتم الموافقة عليها، فهذا يعني أن الكلية المطلوبة لم تعد بها أماكن متاحة للتحويل وفقًا للقواعد والنسب المقررة، ولذلك يُرجى عدم إعادة تسجيل نفس الرغبة مرة أخرى، مع ضرورة اختيار رغبات أخرى متاحة للطالب عند تسجيل تقليل الاغتراب.

وتهيب الوزارة بالطلاب الالتزام بالقواعد والضوابط المعلنة، وتحري الدقة عند تسجيل الرغبات، والاعتماد على المعلومات الصادرة عن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد.