فنربخشة التركي يهدد بمقاطعة بي إن سبورت بعد تصريحات مدرب جالاتا سراي

علق نادي فنربخشة التركي على تناول قناة بي إن سبورت لتصريحات المدير الفني لفريق جالاتا سراي بشان طرده في مباراة طرابزون.

وقال فنربخشة التركي في بيان رسمي: تابعنا باهتمام بالغ قيام القناة الناقلة لنشر تصريحات مدير فني للفريق المنافس عبر مراسلها، وذلك تعقيبًا على قرار الحكم بمنحه بطاقة حمراء.

وواصل : لماذا لم تُسلّط القناة الناقلة الضوء بنفس هذا القدر من الحرص والاهتمام، وعلى مدار سنوات، على البطاقات الحمراء المثيرة للجدل، والحالات التي طالب فيها فنربخشة بركلات ترجيح، بالإضافة إلى قرارات تقنية الفيديو (VAR) المتعلقة بنا؟

وأكمل : إن مطالبنا لا تعني المطالبة بامتيازات خاصة، بل هي المطالبة بمعيار بث عادل ومتساوٍ يُطبّق على جميع الأندية دون استثناء.

وأردف : ومن أجل ضمان تحقيق هذا المعيار، فإننا ننتظر من إدارة شبكة beIN SPORTS تقديم التوضيحات والتصحيحات اللازمة.

واختتم بيان النادي : بعكس ذلك، فإننا نُعلن للرأي العام أننا سندرس خيار تعليق علاقاتنا مع القناة الناقلة.