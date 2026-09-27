لمتابعة لياقتك.. جوجل تطلق تحديث Google Health 5.09 بميزات صحية متطورة

أطلقت شركة "جوجل" الأمريكية التحديث البرمجي الجديد رقم "5.09" لتطبيق الصحة التابع لها "Google Health" على نظامي أندرويد وiOS، متضمناً دعماً رسمياً لحزمة مزايا "Health Guardian" المخصصة لمستخدمي ساعات "Pixel Watch"، إلى جانب إتاحة احتساب "الحمل القلبي" من التمارين الرياضية المسجلة عبر تطبيقات وأجهزة قابلة للارتداء خارجية.

مزايا Health Guardian

أفاد تقرير تقني نشره موقع 9to5Google المتخصص، بأن الإصدار الجديد يتيح لمالكي ساعات "Pixel Watch 3" و"Pixel Watch 4" و"Pixel Watch 5" تفعيل أدوات رصد اتجاهات ضغط الدم ومقاومة الأنسولين ومقاييس جودة التنفس أثناء النوم.

ووفقاً للبيانات المتاحة، سيتمكن المستخدم من استعراض أنماط ضغط الدم داخل قسم القلب إذا ارتدى الساعة لمدة 5 أيام متتالية أو أكثر خلال شهر سبتمبر، بينما تظهر اتجاهات مقاومة الأنسولين في قسم التمثيل الغذائي عند ارتداء الساعة لمدة 7 أيام وليالٍ، ومن المقرر إصدار أول ملخص شهري شامل لتلك المؤشرات مطلع شهر أكتوبر المقبل.

احتساب الحمل القلبي

أوضح التقرير أن التطبيق شهد ترقية نوعية تسمح باحتساب التدريبات الرياضية المسجلة عبر تطبيقات وأجهزة أخرى ضمن مؤشر "الحمل القلبي" (Cardio Load)، بشرط قيام الجهاز الخارجي بتسجيل بيانات معدل ضربات القلب طوال فترة التمرين.

وتشمل هذه الميزة التمارين المتزامنة من ساعات رياضية مثل "Garmin" و"Apple Watch"، مما يتيح للرياضيين دمج بيانات أدائهم البدني وتتبع مستويات الجهد على عضلة القلب بدقة داخل منصة جوجل الموحدة دون حصرها في أجهزة بكسل فقط.

تطوير إدارة الوجبات الغذائية

بيّن الموقع أن التحديث تضمن تحسينات ملموسة في قسم التغذية؛ حيث أصبح بإمكان المستخدمين التبديل بسهولة أكبر بين وحدات قياس حصص الطعام وأوقات تناول الوجبات عند إدخال أطعمة مخصصة داخل السجل اليومي.

كما نجحت الشركة في معالجة خلل برمجي سابق كان يعيق إنشاء عناصر الطعام المخصصة على هواتف آيفون العاملة بنظام "iOS"، فضلاً عن إصلاح مشكلة تقنية كانت تؤدي إلى استمرار ظهور بعض الأطعمة المحذوفة ضمن قائمة الأطعمة الخاصة بالمستخدم.

خيارات إضافية لتسجيل اللياقة

أشار التقرير إلى تزويد تبويب اللياقة البدنية (Fitness) بمزيد من الخيارات المتنوعة لتسجيل الأنشطة الرياضية المكتملة عبر النقر على زر "تسجيل نشاط" (Log activity).

وفي سياق متصل، أصلحت جوجل عطلاً فنياً تسبب في اختفاء بعض السجلات التاريخية لتتابع الخطوات اليومية المتواصلة (Step Streaks) لبعض الحسابات؛ حيث أكدت الشركة عملها على استعادة تلك البيانات المفقودة تلقائياً لتظهر مجدداً في ملفات المستخدمين خلال الفترة القليلة المقبلة.