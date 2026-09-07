واتساب يوقف خدماته لهواتف أندرويد القديمة غدا ويحدد موعد حظر آيفون

أعلن تطبيق المراسلة الفوري "واتساب" (WhatsApp) عن بدء تنفيذ خطته الجديدة لرفع الحد الأدنى لمتطلبات التشغيل، والتي تقضي بإنهاء الدعم الفني لهواتف أندرويد القديمة بدءاً من غد الثلاثاء 8 سبتمبر 2026، تليها موجة حظر تشمل هواتف آيفون غير المتوافقة في شهر نوفمبر المقبل، وفقاً لما أورده تقرير تقني نشره موقع Notebookcheck العالمي.

وقف الخدمة نهائياً عن هواتف Android 5.0 و5.1 غداً

أوضح التقرير أن قرار إنهاء الدعم الذي يدخل حيز التنفيذ رسمياً غداً يطال الهواتف التي تعمل بنظامي "Android 5.0" و"Android 5.1" (المعروفين باسم Lollipop)؛ حيث سيتعذر على مستخدمي هذه الأجهزة إرسال أو استقبال الرسائل أو إجراء المكالمات الصوتية والمرئية، بعدما اشترطت المنصة توفر نظام "Android 6.0" (Marshmallow) كحد أدنى لمواصلة تشغيل التطبيق والاستفادة من خدماته الرقمية.

موعد حظر هواتف آيفون القديمة وشروط نظام iOS

أشار المصدر إلى أن الدور سينتقل إلى هواتف شركة آبل خلال شهر نوفمبر 2026 القادم؛ حيث سيفرض واتساب متطلبات تشغيل جديدة تلزم مستخدمي هواتف آيفون بامتلاك نظام "iOS 15.5" أو أي إصدار أحدث لضمان استمرار عمل التطبيق. ويعني ذلك أن الطرازات القديمة التي توقفت تحديثاتها البرمجية عند إصدارات أقدم من ذلك ستفقد صلاحية الوصول للتطبيق نهائياً بمجرد دخول القرار حيز التنفيذ في الموعد المحدد.

أسباب التخلي الدوري عن الأجهزة والأنظمة القديمة

واوضح تقرير موقع Notebookcheck أن شركة "ميتا" المالكة للمنصة تطبق هذه الإجراءات بصورة دورية لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة؛ إذ تفتقر أنظمة التشغيل القديمة إلى التحديثات والترقيعات الأمنية الحيوية اللازمة لحماية خصوصية المستخدمين وتطبيق أحدث بروتوكولات التشفير، فضلاً عن عدم قدرة عتاد الأجهزة القديمة على تشغيل ميزات التطبيق الحديثة والمكالمات الجماعية وأدوات الذكاء الاصطناعي بكفاءة.

إرشادات فحص النظام

ذكر التقرير حزمة من التوجيهات الهامة للمستخدمين لحماية بياناتهم قبل فوات الأوان؛ وفي مقدمتها الدخول إلى إعدادات الهاتف للتحقق من إمكانية تثبيت آخر تحديث متوفر للنظام، مع التشديد على ضرورة إجراء نسخ احتياطي شامل للدردشات والصور والمستندات عبر السحابة، لضمان استرجاع المحادثات والملفات الشخصية لاحقاً عند الترقية إلى أجهزة تدعم أنظمة التشغيل الحديثة.