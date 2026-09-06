مفاجأة واتساب الجديدة .. تحدّث مع 5 وكلاء ذكاء اصطناعي من داخل التطبيق

بدأ تطبيق واتساب طرح دعم وكلاء الذكاء الاصطناعي من جهات خارجية، ما يتيح للمستخدمين ربط خدمات ذكاء اصطناعي خارجية والتحدث معها مباشرة من داخل تطبيق المراسلة.

ونشرت واتساب شروط خدمة مخصصة لاستخدام وكلاء الجهات الخارجية، وتوضح الشروط، التي جرى تحديثها في 25 أغسطس، أن هذه الوكلاء يتم تطويرها وامتلاكها وتشغيلها بواسطة شركات أو مطورين مستقلين، وليس بواسطة واتساب نفسها.

وتوفر واتساب المنصة التي تسمح لهذه الوكلاء بالتواصل مع المستخدمين عبر خدمة المراسلة.

إمكانية ربط 5 وكلاء في الوقت نفسه



تسمح واتساب حاليًا للمستخدم بربط ما يصل إلى 5 وكلاء من جهات خارجية في الوقت نفسه. وعند الوصول إلى الحد الأقصى، يجب فصل أحد الوكلاء المتصلين قبل إضافة وكيل جديد.

وتشير الشركة إلى أن هذا الحد قد يتغير مستقبليًا.

ويؤكد مركز مساعدة واتساب بشكل منفصل إمكانية الدردشة مع وكلاء الجهات الخارجية من داخل التطبيق، بما في ذلك الوكلاء الذين ينشئهم المستخدمون بأنفسهم باستخدام أدوات وأكواد طورها مطورون من جهات خارجية.

وتوضح واتساب أن الوكلاء الخارجيين يمكنهم الوصول فقط إلى المعلومات التي يشاركها المستخدم معهم.

واتساب

كيف تعمل الميزة؟



رصدت الميزة في الإصدار التجريبي من واتساب لنظام أندرويد 2.26.35.3، وفقًا لمتتبع أخبار واتساب WABetaInfo.

وبحسب التقرير، يمكن للمستخدم إضافة الوكيل وإعداده من خلال إعدادات واتساب، ثم التواصل معه عبر محادثة مخصصة.

ويمكن للمستخدم اختيار اسم وصورة للوكيل، بينما تنشئ واتساب مفتاح API يستخدم لربط الوكيل بالمحادثة، وبعد ذلك يمكن الوصول إليه من خلال محادثة منفصلة داخل التطبيق.

وتشمل وثائق واتساب وكلاء الذكاء الاصطناعي والخدمات الآلية الأخرى، ما يعني أن الميزة لا تقتصر بالضرورة على مساعدي الذكاء الاصطناعي التوليدي.

محادثات الوكلاء الخارجيين غير مشفرة من الطرف إلى الطرف



هناك اختلاف مهم فيما يتعلق بالخصوصية بين محادثات واتساب العادية والمحادثات مع الوكلاء الخارجيين.

وتؤكد واتساب أن الرسائل والمكالمات الشخصية تظل محمية بالتشفير من الطرف إلى الطرف، لكن المحادثات مع وكلاء الجهات الخارجية لا تعد مشفرة من الطرف إلى الطرف، لأنها تتم إدارتها عبر خدمة تابعة لشركة “ميتا” نيابة عن مطور الوكيل.

وبحسب شروط واتساب، يتلقى مزود الوكيل الخارجي الرسائل ويعالجها ويخزنها بصيغة غير مشفرة، وفقًا لممارسات التعامل مع البيانات الخاصة به.

كما تؤكد واتساب أن الوكلاء الخارجيين خدمات مستقلة، وأن الشركة لا تملكها أو تطورها أو تشغلها أو تتحكم فيها، كما أنها لا تتحقق منها أو تؤيدها.

ولهذا، تنصح واتساب المستخدمين بمراجعة شروط الخدمة وسياسة الخصوصية الخاصة بمزود الوكيل قبل بدء التفاعل معه.

وتؤكد شروط واتساب ومركز المساعدة حاليا دعم الوكلاء الخارجيين، بينما يشير طرح الميزة في النسخة التجريبية إلى أنها تتوسع تدريجيا لتصل إلى المزيد من المستخدمين، مع اختلاف توافر الوكلاء أنفسهم بحسب مزودي الخدمة وسياسات واتساب وطرح الميزة في كل سوق.