واتساب يختبر ميزة لتثبيت 4 رسائل في المحادثات والمجموعات

يعمل تطبيق واتساب على تطوير ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تثبيت ما يصل إلى أربع رسائل في المحادثات الفردية والمجموعات، بعدما كان التطبيق يسمح سابقا بتثبيت ثلاث رسائل فقط في أعلى المحادثة.

وتوفر الرسائل المثبتة وسيلة عملية للاحتفاظ بالمعلومات المهمة في مكان يسهل الوصول إليه، مثل تفاصيل الفعاليات، والإعلانات المهمة، والعناوين، وأرقام الهواتف، أو الروابط المفيدة.

طريقة تثبيت الرسائل



تأتي الميزة الجديدة بطريقة استخدام بسيطة، إذ يمكن للمستخدم الضغط مطولا على الرسالة التي يريد تثبيتها، ثم اختيار تثبيت Pin وتحديد المدة التي يرغب في بقاء الرسالة خلالها مثبتة.

وبعد تثبيت الرسالة الرابعة، ستظهر إلى جانب الرسائل الثلاث الأخرى المثبتة في أعلى المحادثة، كما يمكن للمستخدم الضغط على شريط الرسائل المثبتة لعرض الرسائل الأربع بالكامل.

وستعمل الميزة في المحادثات الفردية والمجموعات، وقد تكون مفيدة بشكل خاص في المجموعات النشطة التي تتراكم فيها الرسائل بسرعة، ما قد يؤدي إلى صعوبة العثور على المعلومات المهمة بين المحادثات الجديدة.

تثبيت الرسائل

إشعارات عند تثبيت الرسائل



وكان واتساب قد بدأ مؤخرا أيضا في توفير إشعارات خاصة بالرسائل المثبتة، بحيث يمكن للمستخدم تلقي إشعار عندما يقوم أحد المشاركين بتثبيت رسالة في المحادثة، ومع ذلك، لن تظهر هذه الإشعارات إذا كانت المحادثة مكتومة.

متى تصل الميزة لجميع المستخدمين؟



رصد دعم تثبيت أربع رسائل في الإصدار التجريبي WhatsApp Beta for Android 2.26.35.8، وأصبحت الميزة متاحة حاليا لعدد محدود من مختبري النسخة التجريبية عبر متجر جوجل بلاي.

وستطرح واتساب الميزة تدريجيا، لذلك قد لا يجدها بعض مستخدمي النسخة التجريبية حتى الآن.

وفي الوقت الحالي، يقتصر تثبيت أربع رسائل على بعض مستخدمي واتساب التجريبي على أندرويد، بينما لم تكشف الشركة بعد عن موعد وصول الميزة إلى الإصدار المستقر.

ومن المتوقع أن تواصل واتساب توسيع نطاق طرح الميزة أمام المزيد من المستخدمين خلال الأسابيع المقبلة.