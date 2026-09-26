أمانة العمل الأهلي المركزية بـ«مستقبل وطن» تناقش في أول اجتماعاتها آليات العمل والمبادرات الخدمية المقبلة

عقدت أمانة العمل الأهلي المركزية بحزب «مستقبل وطن»، برئاسة النائب نادر الداجن، اجتماعها التنظيمي الأول عقب إعادة تشكيلها، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بعمل الأمانة وخطة أنشطتها خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة المكتب، بمقر الأمانة المركزية للحزب بالقاهرة الجديدة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد النائب نادر الداجن أن الأمانة تستهدف بناء فريق عمل قادر على تنفيذ مهام العمل الأهلي بكفاءة، من خلال وضع رؤية واضحة لآليات العمل خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن جهود الأمانة ترتكز على التواجد الميداني والتواصل المباشر مع مختلف فئات المجتمع، والعمل على تقديم خدمات تستجيب لاحتياجات المواطنين.

وأوضح "الداجن"، أن الأمانة تسعى إلى تعزيز دورها المجتمعي وترجمة أهدافها إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، من خلال وضع خطط عملية وتنفيذ مبادرات تستهدف دعم المواطنين وتحسين جودة الحياة.

وشهد الاجتماع مناقشة أهداف الأمانة خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب عدد من المقترحات الخاصة بتطوير آليات العمل، وبحث سبل تنفيذ مجموعة من المبادرات الخدمية التي تستهدف تلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

كما استعرض الحضور أبرز المشكلات والاحتياجات التي تواجه المواطنين في مختلف المحافظات، وناقشوا آليات التعامل معها من خلال المبادرات والأنشطة التي تعتزم الأمانة تنفيذها خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تعزيز حضورها المجتمعي وتوسيع نطاق خدماتها.