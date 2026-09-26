قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسائل مصر من الأمم المتحدة.. أحمد موسى: الأمن المائي قضية وجودية لا تحتمل المساومة
مساعد وزير الخارجية الأسبق يكشف لـ«صدى البلد» سيناريوهات المواجهة بين واشنطن وطهران وموقف إسرائيل
كل التحية والإعجاب.. أحمد موسى: رسائل رئيس الوزراء بالأمم المتحدة تمثل مصر بكل قوة وشرف
محامي ميار الببلاوي: تأييد إلزام محمد أبو بكر بتعويض موكلتي يسدل الستار على الدعوى
أحمد موسى: الشعب المصري فاهم وعارف تحديات البلد أكتر من أنصاف المثقفين
مصر على رأس المجموعة الثانية ببطولة إفريقيا لناشئي الريشة الطائرة
أحمد موسى: أهالي القرى ملح الأرض ويدعمون الدولة المصرية.. ومش يسمحوا لحد يهد البلد
وزير الخارجية السعودي: أمن الخليج العربي مرتبط بأمن العالم
بعد اعتقاله في فرنسا.. جمهور سعد لمجرد يستغيث بملك المغرب: يا صاحب الجلالة نلتمس منكم التدخل
الجارديان ترصد تفاصيل الحياة اليومية في غزة.. كوب الشاي يكشف معاناة الفلسطينيين تحت الحصار
وزير الدفاع يكرم القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة.. فيديو وصور
رئيس الوزراء البريطاني يستعد لطرح رؤيته الاقتصادية وسط تحديات التضخم وحرب إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: كلمة مدبولي بالأمم المتحدة عكست رؤية مصر لإصلاح النظام الدولي

الدكتور مجدي مرشد
الدكتور مجدي مرشد
محمد الشعراوي

قال الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، ورئيس المكتب التنفيذي للحزب، إن كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، عكست رؤية مصرية واضحة تجاه التحديات التي يواجهها النظام الدولي، ورسخت ثوابت الدولة المصرية في دعم السلام والاستقرار، والاحتكام إلى القانون الدولي، ورفض ازدواجية المعايير في التعامل مع الأزمات الدولية.

وأضاف مرشد أن تأكيد رئيس الوزراء أن العالم يحتاج إلى تعددية دولية أكثر فاعلية، تضمن عدالة التمثيل وصنع القرار، والعدالة في تطبيق القانون، والعدالة في توزيع فرص التنمية والتحول، يعبر عن رؤية مصرية تستهدف إعادة الاعتبار لمبادئ العمل الدولي، خاصة في ظل اتساع الفجوة بين المبادئ المعلنة والممارسات الفعلية.

وأوضح أن القضية الفلسطينية كانت حاضرًا رئيسيًا في كلمة مصر، التي أكدت ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، واستكمال الانسحاب، والبدء في التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مع رفض مصر القاطع لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، والتأكيد على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والمتصلة جغرافيًا على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.

 

انسحاب عدد كبير من الوفود من قاعة الجمعية العامة

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن مشهد انسحاب عدد كبير من الوفود من قاعة الجمعية العامة مع بدء كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يمثل مشهدًا لافتًا في سياق المواقف الدولية تجاه الحرب على غزة، ويعكس وجود اعتراضات سياسية ودبلوماسية واسعة على استمرار الانتهاكات والمعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وأكد مرشد أن من أبرز ما تضمنته كلمة رئيس الوزراء أيضًا التأكيد الحاسم على أن الأمن المائي لمصر قضية وجودية لا تحتمل المساومة، وأن نهر النيل ليس مجرد مورد اقتصادي، وإنما شريان حياة ارتبط بوجود المجتمع المصري وتنميته عبر التاريخ، مشددًا على أهمية إدارة الموارد المائية العابرة للحدود من خلال التعاون والاتفاقات الملزمة، وفقًا للقانون الدولي، وبما يحفظ حقوق ومصالح جميع الأطراف.

ولفت إلى أن هذه الرسالة تعكس ثبات الموقف المصري في الدفاع عن حقوق الشعب المصري ومقدراته، مع التأكيد في الوقت ذاته على أن مصر لا تعارض حق أي شعب في التنمية، وإنما تتمسك بمبدأ أساسي مفاده أن التنمية لا ينبغي أن تكون على حساب حقوق الآخرين أو أن تتحول الموارد المشتركة إلى مصدر للنزاع.

وتابع مرشد أن كلمة مصر تناولت كذلك مستقبل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وأهمية أن تكون التحولات التكنولوجية أكثر عدالة وشمولًا، بما يضمن للدول النامية فرصًا حقيقية في نقل التكنولوجيا وبناء القدرات وتطوير البنية التحتية الرقمية، بدلًا من أن تظل مجرد أسواق للتكنولوجيا، مشيدًا بإطلاق مصر الإصدار الثاني من استراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي 2025-2030.

وأضاف أن ما طرحه الدكتور مصطفى مدبولي بشأن ضرورة تمثيل التنوع اللغوي والثقافي للعالم في نماذج الذكاء الاصطناعي، ومن بينها المجتمعات العربية والأفريقية، يعكس إدراكًا مصريًا مبكرًا لأهمية المشاركة في صناعة مستقبل التكنولوجيا، وليس الاكتفاء باستهلاك منتجاتها.

وأشار وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب إلى أن كلمة مصر تناولت أيضًا أهمية إصلاح منظومة الصحة العالمية، من خلال تعزيز القدرات المحلية واستدامة النظم الصحية في دول الجنوب، بما يقلل من الاعتماد المفرط على الجهات المانحة، مؤكدًا أن بناء نظم صحية وطنية قوية يمثل أحد أهم مقومات حماية المجتمعات وتحقيق التنمية المستدامة.

وشدد مرشد على أن كلمة مصر أمام الأمم المتحدة جاءت لتؤكد أن القاهرة لا تتعامل مع القضايا الدولية من منظور أحادي، وإنما تطرح رؤية متكاملة تقوم على احترام سيادة الدول، والاحتكام إلى القانون الدولي، ودعم التنمية، وحماية الحقوق، وإعادة بناء الثقة في مؤسسات العمل متعدد الأطراف.

واختتم رئيس المكتب التنفيذي لحزب المؤتمر تصريحاته بالتأكيد على أن مصر ستظل متمسكة بثوابتها الوطنية والقومية، وفي مقدمتها دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وحماية الأمن القومي والمقدرات المصرية، والعمل من أجل نظام دولي أكثر عدالة وقدرة على التعامل مع التحديات والأزمات بعيدًا عن ازدواجية المعايير.

الدكتور مجدي مرشد مجدي مرشد حزب المؤتمر لجنة الصحة مجلس الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

رافضاً الدخول في أي أزمات.. محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر

السيدة المتوفاة بالغربية

إعادة الجثمان من المسجد.. شبهات جنائية تؤجل دفن سيدة بالغربية

منتخب مصر الوطني

إخطار بالمغادرة.. القصة الكاملة لـ خروج صلاح من معسكر منتخب مصر

السيدة المتوفاه

واقعة غربية.. إعادة جثمان سيدة بعد الصلاة عليها وقبل دفنها لمنزلها بالغربية..ما القصة؟

محمد الشناوي

الأهلي يصعّد أزمة الشناوي.. قرار حاسم تجاه منتخب مصر حال استمرار حسام حسن

أسعار البيض

20 جنيه مرة واحدة.. تحرك مفاجئ فى أسعار البيض اليوم السبت

علي محمود

دقائق كلفت مبلغًا ضخمًا.. كم سيدفع الأهلي مقابل مشاركة علي محمود مع منتخب مصر؟

أسعار الدواجن

تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت.. كم وصل سعر الكيلو؟

ترشيحاتنا

لافروف

لافروف: كوبا تتعرض لضغوط غير مسبوقة

القوات النيجيرية

القوات النيجيرية تنقذ أكثر من 60 مختطفا خلال عمليات لمكافحة الإرهاب

صادرات الديزل يهدد إمدادات الوقود

الحظر الأمريكي المحتمل لصادرات الديزل يهدد إمدادات الوقود في بريطانيا

بالصور

وزير الدفاع يكرم القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة.. فيديو وصور

وزير الدفاع يكرم عددا من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة
وزير الدفاع يكرم عددا من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة
وزير الدفاع يكرم عددا من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة

ماذا يحدث عند تناول شريحتين من خبز الحبة الكامة يوميًا؟.. خفض الكوليسترول وتقليل محيط الخصر

تناول شريحة خبز يوميًا تخفض الكوليسترول وتقلل محيط الخصر
تناول شريحة خبز يوميًا تخفض الكوليسترول وتقلل محيط الخصر
تناول شريحة خبز يوميًا تخفض الكوليسترول وتقلل محيط الخصر

وردي فاتح.. هيدي كرم تتألق بإطلالة صيفية في أحدث ظهور

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

أفضل مواعيد تناول الإفطار والغداء والعشاء.. التوقيت المناسب وتأثيره على الوزن

هل تناول الطعام مبكرًا يساعد على إنقاص الوزن؟
هل تناول الطعام مبكرًا يساعد على إنقاص الوزن؟
هل تناول الطعام مبكرًا يساعد على إنقاص الوزن؟

فيديو

وزير الدفاع يكرم عددا من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة

وزير الدفاع يكرم القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة.. فيديو وصور

وزير الدفاع يلتقي كوادر وأطقم التمريض العسكري بالقوات المسلحة

وزير الدفاع يلتقي كوادر وأطقم التمريض العسكري بالقوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغة الانسحاب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

المزيد