خطوات نقل محادثات واتساب من أندرويد إلى iPhone 18 Pro دون مسح البيانات

استعرض تقرير تقني نشره موقع مجلة PC Tech Magazine دليلاً شاملاً يحدد الخطوات والحلول التقنية المتاحة لنقل سجل محادثات تطبيق "واتساب" (WhatsApp) بالكامل من هواتف أندرويد إلى هاتف "iPhone 18 Pro" الجديد، دون الاضطرار لإعادة ضبط المصنع أو فقدان البيانات المحفوظة مسبقاً على الجهاز.

قيود أداة الانتقال إلى iOS الرسمية ومعضلة ضبط المصنع

أوضح التقرير أن أداة آبل الرسمية "الانتقال إلى iOS" (Move to iOS) تفرض شرطاً معقداً يتمثل في عدم إمكانية استخدامها إلا أثناء مرحلة إعداد الهاتف للمرة الأولى فقط؛ مما يضع المستخدمين الذين قاموا بالفعل بتشغيل أجهزتهم وتثبيت التطبيقات وإدخال الحسابات أمام خيار صعب يجبرهم على مسح كافة محتويات الهاتف للتمكن من استعادة محادثاتهم، وهو ما جعل البحث عن حلول بديلة تتيح النقل بعد الإعداد ضرورة ملحة لدى شريحة واسعة من المستهلكين.

الاعتماد على برمجيات النقل المباشر عبر الحواسيب

أشار المصدر إلى أن الطرق الأكثر فاعلية وأماناً لنقل كافة الدردشات والوسائط والرسائل الصوتية دفعة واحدة تعتمد على استخدام برامج متخصصة في إدارة ونقل بيانات الهواتف عبر الكمبيوتر؛ حيث يقوم المستخدم بربط هاتف أندرويد وهاتف iPhone 18 Pro معاً عبر كابلات USB، وتفعيل وضع تصحيح الأخطاء (USB Debugging)، لتتولى البرمجيات فك تشفير قاعدة بيانات واتساب على أندرويد وتحويلها إلى الصيغة المتوافقة مع نظام تشغيل آبل، ثم تثبيتها مباشرة في التطبيق على الآيفون دون حذف أي ملفات أخرى.

تصدير المحادثات الفردية عبر البريد الإلكتروني كخيار مجاني

يبين تقرير موقع مجلة PC Tech Magazine إمكانية استخدام خاصية "تصدير الدردشة" المدمجة داخل تطبيق واتساب كحل بديل ومجاني لنقل المحادثات الحيوية؛ من خلال فتح الدردشة المراد حفظها في أندرويد واختيار تصديرها مع المرفقات أو بدونها، ثم إرسالها إلى البريد الإلكتروني ليتمكن المستخدم من فتحها وقراءتها كملف نصي وسائط على هاتف iPhone 18 Pro، مع الإشارة إلى أن هذا الإجراء يوفر سجلاً مقروءاً ومؤرشَفاً لكنه لا يدمج الرسائل داخل واجهة التطبيق التفاعلية.

إرشادات وقائية لتفادي فشل النقل وفقدان السجلات

شدد التقرير على ضرورة اتخاذ تدابير احترازية قبل الشروع في نقل المحادثات؛ تتضمن التحقق التام من تسجيل الدخول بنفس رقم الهاتف على كلا الجهازين، وإجراء نسخة احتياطية محلية للدردشات على هاتف أندرويد، والتأكد من شحن بطارية الهاتفين بنسبة كافية لتجنب انقطاع التيار أثناء مزامنة الملفات الضخمة، لضمان استكمال عملية الانتقال بين النظامين بسلاسة ودون أخطاء تقنية.