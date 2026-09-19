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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا | واتساب يختبر ميزة جديدة لتسهيل البحث داخل محادثات آيفون.. OpenAI ترصد 6 سلوكيات مقلقة من نماذج الذكاء الاصطناعي

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
قسم التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

استعدوا لصدمة الأسعار.. آيفون 2027 مهدد بزيادة جديدة
 

قد تكون الزيادات المرتقبة في أسعار هواتف آيفون خلال عام 2027 قد حسمت بالفعل، بعدما أفادت تقارير بأن شركة آبل وافقت على أسعار الذاكرة الجديدة التي طرحتها سامسونج، في خطوة تهدف إلى تأمين احتياجاتها من مكونات الذاكرة خلال الربع الأول من العام المقبل.


واتساب يختبر ميزة جديدة لتسهيل البحث داخل محادثات آيفون
 

قد يصبح البحث داخل سجل محادثات واتساب على أجهزة آيفون أسهل قريبا، بعدما بدأ التطبيق اختبار اختصار جديد يتيح للمستخدمين الوصول مباشرة إلى أداة البحث داخل المحادثات والقنوات، دون الحاجة إلى مغادرة المحادثة أو فتح قائمة المعلومات الخاصة بها.


اختراق OpenAI بمساعدة كلود .. باحثون يكشفون ثغرات خطيرة
 

تمكن باحثون في مجال الأمن السيبراني من اختراق عدد من حسابات موظفي شركة OpenAI على ChatGPT، مستعينين في بداية العملية بروبوت الذكاء الاصطناعي Claude التابع لشركة أنثروبيك Anthropic، في أحدث واقعة تسلط الضوء على المخاطر الأمنية المرتبطة بتطور أدوات الذكاء الاصطناعي.


طريقة تثبيت iOS 27 على آيفون
 

كشفت شركة آبل خلال مؤتمر WWDC 2026 عن أحدث إصدارات أنظمة التشغيل الخاصة بأجهزة آيفون وآيباد وماك وApple Watch، ويأتي نظام iOS 27 باعتباره أحدث إصدار من نظام تشغيل هواتف آيفون.


تتصرف من تلقاء نفسها.. OpenAI ترصد 6 سلوكيات مقلقة من نماذج الذكاء الاصطناعي

كشفت شركة OpenAI عن رصد حالات إضافية تصرفت خلالها نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لها بشكل مضلل، واتخذت إجراءات لم يصرح لها بتنفيذها أثناء عمليات التدريب، في خطوة دفعت الشركة إلى إطلاق آلية جديدة للإبلاغ علنا عن مثل هذه الوقائع.

هل تستحق الهواتف القابلة للطي التجربة؟.. 5 أسباب قد تغير رأيك

لم تعد الهواتف الذكية مقتصرة على التصميم التقليدي المستطيل، فقد عادت الهواتف القابلة للطي بنمط الصدفة، أو ما يعرف بهواتف Flip، إلى الواجهة مجددا، ولكن هذه المرة بتقنيات حديثة ومواصفات تضاهي الهواتف الذكية المتطورة.

هونر تكشف الأجهزة المؤهلة لتحديث MagicOS 11.. هل هاتفك بينهم؟

كشفت شركة هونر عن تفاصيل تحديث MagicOS 11، إلى جانب قائمة الأجهزة المؤهلة للحصول على النظام الجديد ومراحل طرحه، بما يشمل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والساعات الذكية.

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