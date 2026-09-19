استعدوا لصدمة الأسعار.. آيفون 2027 مهدد بزيادة جديدة

قد تكون الزيادات المرتقبة في أسعار هواتف آيفون خلال عام 2027 قد حسمت بالفعل، بعدما أفادت تقارير بأن شركة آبل وافقت على أسعار الذاكرة الجديدة التي طرحتها سامسونج، في خطوة تهدف إلى تأمين احتياجاتها من مكونات الذاكرة خلال الربع الأول من العام المقبل.

ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة في تكاليف سلسلة التوريد إلى ارتفاع أسعار بعض أجهزة آبل خلال 2027، بما في ذلك هواتف آيفون وأجهزة آيباد وماك.

ما الذي يدفع آبل إلى رفع الأسعار؟



تتواصل أزمة الذاكرة العالمية دون مؤشرات واضحة على انحسارها، في ظل استحواذ شركات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية على كميات ضخمة من شرائح DRAM وNAND، ما يترك شركات الإلكترونيات الاستهلاكية، مثل آبل، أمام كميات محدودة من الإمدادات وبتكاليف أعلى.

وتتركز الصفقة الجديدة على شرائح ذاكرة الوصول العشوائي والتخزين، وهي مكونات أساسية في معظم منتجات آبل، وبحسب التقارير، وافقت آبل على دفع ما يقارب دولارين لكل جيجابت من ذاكرة LPDDR5X، على أن يبدأ تطبيق هذه الأسعار خلال الربع الأول من 2027.

أما شرائح التخزين من نوع NAND، فمن المتوقع أن تبلغ تكلفتها نحو 33 سنتا لكل جيجابت، وتزيد الأسعار الجديدة بنحو 30% إلى 40% عن المستويات التي كانت آبل تدفعها مقابل الذاكرة خلال الربع الثالث من عام 2026.

منتجات آبل

شركات الذكاء الاصطناعي تستحوذ على إمدادات الذاكرة



تعمل شركات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية منذ سنوات على حجز إمدادات الذاكرة مسبقا، ووفقا لشركة الأبحاث TrendForce، فإن الطاقة الإنتاجية لشرائح DRAM وذاكرة النطاق الترددي العالي لدى سامسونج وSK Hynix وMicron محجوزة بالفعل حتى عام 2027.

وتذهب غالبية هذه الطاقة الإنتاجية إلى عقود طويلة الأجل مع شركات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.

وفي المقابل، أفادت التقارير بأن آبل تمكنت من تأمين إمدادات الذاكرة الخاصة بها للربع الرابع من عام 2026، ما يعني أن المستهلكين قد لا يواجهون زيادات جديدة في الأسعار قبل نهاية العام.

لكن التأثير الأكبر قد يبدأ مع دخول الأسعار الجديدة التي حددتها سامسونج حيز التنفيذ خلال العام المقبل.

زيادات الأسعار بدأت بالفعل



ورغم أن التأثير الأكبر لأزمة الذاكرة قد يظهر في 2027، فإن بعض زيادات الأسعار بدأت بالفعل.

فقد ارتفع سعر هاتفي iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max بنحو 100 دولار مقارنة بطرازي العام الماضي، كما رفعت آبل أسعار بعض طرز آيفون الأخرى، من بينها iPhone 17 وiPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max وiPhone 16 Pro.

كما رفعت الشركة أسعار عدد من منتجاتها الأخرى في يونيو الماضي، بما في ذلك أجهزة Mac وiPad وApple TV.

وشملت الزيادات أيضا HomePod وHomePod mini ونظارة Vision Pro، ووصلت بعض الزيادات إلى 300 دولار.

ووصف تيم كوك، الرئيس التنفيذي السابق لـ آبل، هذه الزيادات بأنها أمر لا مفر منه، وشبّه أزمة أشباه الموصلات بفيضان يحدث مرة كل 100 عام.

أسعار سامسونج الجديدة لا تمثل مشكلة لـ آبل وحدها



ولا تقتصر تداعيات الأسعار الجديدة للذاكرة على آبل وحدها. فبحسب التقارير، حاولت سامسونج تمرير الزيادات نفسها إلى شركتي أوبو وفيفو، إلا أن الشركتين رفضتا، وفقا لما نقلته التقارير.

ولا يزال من غير الواضح حتى الآن أي مورد للذاكرة ستعتمد عليه الشركتان بدلا من سامسونج.

وفي حال تمكنت آبل من تثبيت اتفاقها مع سامسونج، فقد تتقلص مساحة التفاوض أمام شركات الهواتف الأصغر، خصوصا مع استمرار محدودية إمدادات الذاكرة عالميا.

ماذا ينتظر آبل في 2027؟



من المتوقع أن تطلق آبل خلال النصف الأول من عام 2027 طرز iPhone 18 وiPhone Air 2 وiPhone 18e.

ويبقى السؤال الرئيسي هو ما إذا كانت آبل ستتحمل الزيادة في تكلفة شرائح الذاكرة ضمن هوامش أرباحها، أم ستمرر جزءا منها إلى المستهلكين عبر رفع أسعار أجهزتها.

وفي ظل استمرار الطلب المرتفع على الذاكرة من شركات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، قد تصبح تكلفة المكونات عاملا رئيسيا في تحديد أسعار منتجات آبل خلال العام المقبل