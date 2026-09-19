إصابة 12 شخصا في انقلاب ميكروباص بعد محور منفلوط الصحراوي الغربي بأسيوط

أصيب 12 شخصا بإصابات وكسور متفرقة بالجسم إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بعد محور منفلوط الصحراوي الغربي تجاه أسيوط بسبب اختلال عجلة القيادة.

تلقى اللواء حازم زين مدير أمن أسيوط إخطارا من اللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية ببلاغ من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث سير بعد محور منفلوط الصحراوي الغربي.

إصابة 12 شخص فى حادث انقلاب ميكروباص

وعلى الفور انتقلت سيارة الأسعاف وضباط المباحث إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 12 شخصا بين كسور وكدمات في الجسم وحالات ارتجاع حالات غيبوبة.

وتم تحرير المحضر اللازم ونقل المصابين لمستشفى منفلوط المركزي ورفع آثار الحادث وتسيير حركة السيارات على الطريق.