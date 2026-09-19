الكشف على 745 مواطنًا خلال قافلة طبية لصحة قنا بقرية عليقات قوص ​

نفذت مديرية الشؤون الصحية بقنا، قافلة طبية متكاملة في قرية العليقات بمركز قوص لتقديم خدمات مجانية للمواطنين من أبناء القرية، شملت الكشف المبكر وصرف الأدوية بالمجان.

و​قال الدكتور عصام نبيل، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن القافلة نجحت في تقديم خدماتها لـ745 مواطناً، شملت الكشف على 205 حالات في تخصص الباطنة، و33 حالة في الجراحة، و48 حالة في عيادة النساء، و246 حالة في عيادة الأطفال، و25 حالة في عيادة تنظيم الأسرة، و37 حالة بعيادة الفم والأسنان.

​وأشارت الدكتورة رضا بخيت، مديرة إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة، إلى أن القافلة قدمت عدداً من الخدمات التكاملية، شملت إجراء 61 تحليلاً بمعمل الدم، و28 تحليلاً بمعمل الطفيليات، وفحص وكشف مبكر لـ 71 مواطناً، وإجراء موجات صوتية لـ 25 مواطناً.

ندوات توعية حول المبادرات الرئاسية

وأضافت مديرة إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة بقنا، فضلاً عن تقديم عدد من ندوات التوعية الصحية لأكثر من 82 مواطناً حول المبادرات الرئاسية وتنظيم الأسرة، للمساهمة فى توعية المواطنبن بهذه القضايا.

من جانبه شدد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، على الاهتمام بتنظيم القوافل الطبية بشكل مجاني، بجميع قرى ونجوع محافظة قنا، وتوجيه التوعية الصحية اللازمة للمواطنين لتحقيق المصلحة الفضلى للأهالي، في إطار حرص الدولة المستمر على تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين الأولى بالرعاية بجميع قرى المحافظة.



