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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بيطري الغربية: تحصين 307 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع

مواشي الغربية
مواشي الغربية
الغربية أحمد علي

أكدت الدكتورة نعمة عارف مصطفى مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إن إجمالى ماتم تحصينه حتى اليوم  السبت، 307 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الثانية لعام 2026، والتى تستمر حتى تحقيق المستهدف.

توجيهات بيطري الغربية 

وأشارت مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، إلى إن المستهدف تحصينه علي مستوي المحافظة خلال فترة الحملة، يبلغ  331 ألف و648 حيوان من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، وأنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية لإنجاح الحملة، ولفتت أن التحصينات أمنة وفعالة ومتوفرة.

رفع كفاءة الخدمات 


وأضافت ، أن حملات مديرية الطب البيطري والإدارات التابعة لها، تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء.

تحسين الثروة الحيوانية 


وأوضحت مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، أن المديرية مستمرة في تقديم الدعم الكامل للمربين والمزارعين، من خلال توفير التحصينات والرعاية والتوعية، بما يساهم في تنمية الثروة الحيوانية وحماية الصحة العامة على مستوى مراكز المحافظة.

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