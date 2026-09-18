محافظ قنا: تحديث قواعد البيانات لمواجهة التعديات والحفاظ على أراضي الدولة

أكد اللواء مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، ضرورة توحيد المنظومات الرقمية وتحديث قواعد البيانات بشكل دائم لضمان الحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، والتيسير على المواطنين في ملفات التصالح والتقنين وتطبيق القانون بكل حزم وترسيخ هيبة الدولة.

ووجه محافظ قنا، بالتعامل الفوري والمتابعة الميدانية لملف التعديات والبناء المخالف، بما يحافظ على أملاك الدولة والرقعة الزراعية.

وشهد المختصون عن ملف التعديات والمتغيرات المكانية الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حول آلية العمل على المنصة الخاصة بالإزالات، وذلك في إطار توجيهات وزارة التنمية المحلية بشأن تشغيل المنصة الإلكترونية وتسجيل ومتابعة أعمال الإزالات.

وتناول الاجتماع، شرح آلية التسجيل على المنصة، وبيان خطوات إدخال البيانات وتحديثها، بما يضمن توحيد منظومة العمل وسرعة تسجيل ومتابعة كافة أعمال الإزالات، بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية، وربطها بمنظومتي التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية.

وشدد الاجتماع، على أهمية الالتزام بآلية العمل المحددة على المنصة، وسرعة ودقة تسجيل البيانات، بما يسهم في إحكام المتابعة وحصر موقف الإزالات على مستوى المحافظة.