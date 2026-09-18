بدون جمهور.. بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي غدا

أعلنت الشركة المصرية للأتوبيس الترددي BRT، عن بدء التشغيل التجريبي للأتوبيس الترددي، اعتبارًا من غد السبت الموافق 19 سبتمبر، بمحطات المرحلة الثانية.

يأتي ذلك؛ تنفيذًا لتوجيهات الدولة، ممثلة في وزارة النقل، بشأن تيسير حركة المواطنين ودعم منظومة النقل الأخضر والمستدام.



وأوضحت الشركة المصرية للأتوبيس الترددي (BRT)، أن التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية سيكون بدون جمهور، ويشمل محطات: طريق السخنة - المعادي - زهراء المعادي - المقطم - الأوتوستراد - محور الجزائر - الإمامين - الزهراء - البحر الأعظم - العمرانية - الطالبية - المريوطية - المنصورية - صن كابيتال.

ويأتي التشغيل التجريبي في إطار استكمال التجهيزات الفنية والتشغيلية للمحطات، والتأكد من جاهزية منظومة التشغيل، بما يضمن تقديم خدمة آمنة ومنتظمة وذات كفاءة عالية للمواطنين عند بدء التشغيل الفعلي.

تنويه مهم بشأن التشغيل الفعلي للأتوبيس الترددي

وأكدت الشركة أن التشغيل خلال هذه الفترة تجريبي وبدون جمهور، موضحة أنه سيتم الإعلان عن موعد بدء التشغيل الفعلي واستقبال الركاب بمحطات المرحلة الثانية قريبًا جدًا.