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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مدير مواقف قنا: متابعة ميدانية دورية لحركة نقل الركاب بالموقف الجديد

مجمع مواقف قنا الجديدة
مجمع مواقف قنا الجديدة
يوسف رجب

أكد محمد حسن عطالله، مدير مشروع المواقف بمحافظة قنا، استمرار المتابعة الميدانية الدورية للعملية المرورية وحركة نقل الركاب، لا سيما خلال فترات الذروة، مشيراً إلى أن المجمع شهد اليوم توافد 24 أتوبيساً خلال ساعتين ونصف فقط.

 

وأوضح مدير مشروع المواقف، أنه تم التعامل السريع مع أعداد الركاب القادمين وسط توافر وسائل المواصلات اللازمة ونقلهم إلى وجهاتهم المختلفة دون أي تأخير أو ازدحام، مؤكداً جاهزية المجمع واستمرار العمل على مدار الساعة لضمان انتظام المنظومة وتقديم أفضل خدمة لأهالي المحافظة.

وأشار عطالله، إلى أن مجمع المواقف بمدينة قنا الجديدة، شهد حالة من الانضباط والاستقرار، بعد افتتاحه رسميًا بحضور اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، والتشغيل الفعلي منذ أسبوع، وسط استمرار المتابعة اليومية المكثفة صباحاً ومساءً من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لتحقيق أعلى مستويات الانضباط والتيسير على المواطنين.
 

وفى سياق آخر واصلت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة فرشوط، تنفيذ لتوجيهات محافظ قنا، بشأن تكثيف الحملات الميدانية لرفع الإشغالات وتحقيق الانضباط بالشوارع، حيث شهد مركز ومدينة فرشوط حملة إشغالات مكبرة استهدفت ضبط الشارع العام والحفاظ على السيولة المرورية ورفع كافة الإشغالات والتعديات التي تعيق حركة المواطنين.

وأسفرت جهود الحملة بقيادة ممدوح عباس، رئيس مركز ومدينة فرشوط، عن تحرير 10 محاضر إشغال طريق ورفع 20 حالة إشغال من الشارع العام مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما أسفرت الحملة عن تقنين أوضاع 30 مركبة توك توك في إطار تنظيم حركة مركبات التوكتوك وتحقيق الانضباط بالشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة بحضور عثمان مدكور، نائب رئيس المركز.



 

قنا حركة نقل الركاب السيولة المرورية مواقف قنا أخبار قنا

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