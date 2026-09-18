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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزير الري ونائب محافظ البحر الأحمر يتابعان أعمال الحماية من السيول بمرسى علم

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

استكمل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، و ماجدة حنا ، نائب محافظ البحر الأحمر، جولتهما بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الجمعة، لمتابعة منظومة الحماية من أخطار السيول بمدينة مرسى علم، والوقوف على معدلات تنفيذ الأعمال ومدى جاهزية المنشآت لاستقبال مياه الأمطار والسيول، يرافقهم اللواء ياسر مهنى، رئيس مدينة مرسى علم.

وشملت الجولة المرور على عدد من مواقع أعمال الحماية بوادي علم، من بينها مصب وادي علم وبحيرة «ب1»، إلى جانب مصب وادي السكري، ومصب وادي أم خريقة وبحيرة «ب7»، حيث تابع وزير الموارد المائية والري الموقف التنفيذي للأعمال وما تستهدفه من حماية المناطق والمنشآت والتجمعات المحيطة من أخطار السيول والاستفادة من كميات المياه الناتجة عن الأمطار.

وتضمنت أعمال المرحلة الثانية والثالثة لحماية وادي علم الرئيسي تنفيذ 11 عملًا صناعيًا على الأودية الفرعية، بتكلفة تقترب من 270 مليون جنيه، ومن المستهدف الانتهاء منها في يناير 2027، بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 11 مليون متر مكعب من مياه الأمطار.

وأكد وزير الموارد المائية والري أن اختيار مواقع منشآت الحماية راعى طبيعة المنطقة والاعتبارات البيئية، مع الحفاظ على الأشجار المعمرة الموجودة بالأودية، مشيرًا إلى تعديل موقع السد المقترح ضمن الدراسات الأولية لحماية وادي أم خريقة، بما يتناسب مع مواقع الأشجار المعمرة وعدم الإضرار بها.

ووجه الدكتور سويلم أجهزة مصلحة الري باستمرار المتابعة الميدانية لأعمال الحماية ومخرات السيول، وسرعة الانتهاء من أعمال التطهير قبل موسم الأمطار الغزيرة، مع مراجعة جاهزية المنشآت والبحيرات الصناعية أمام السدود لاستقبال مياه السيول والتعامل معها بكفاءة.

كما وجه بدراسة احتياجات إدارة المياه الجوفية بالبحر الأحمر من المهندسين في مختلف التخصصات، وتحديد مدى إمكانية دعم الإدارة بعناصر إضافية، إلى جانب التنسيق مع أجهزة المحافظة لتوفير احتياجات المعدات العاملة بالمنطقة من السولار.

وأوضحت نائب محافظ البحر الأحمر، أن متابعة أعمال الحماية بمرسى علم ترتبط بصورة مباشرة باحتياجات أهالي المنطقة، خاصة في ظل أهمية مياه الأمطار بالنسبة للأنشطة المحلية وتغذية الخزان الجوفي، مؤكدة أن المحافظة حريصة على دعم التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري لدراسة مطالب الأهالي المتعلقة بالآبار القديمة والمياه المحجوزة، والوصول إلى حلول عملية تضمن الاستفادة من هذه الموارد مع الحفاظ على الطبيعة البيئية للمنطقة.

وفي إطار الاستماع إلى مطالب أهالي المنطقة، وجه وزير الموارد المائية والري بسرعة حصر عدد من الآبار القديمة التي أشار إليها الأهالي، ودراسة حالتها الفنية ومدى صلاحيتها للاستخدام، وقياس درجة ملوحة المياه بها، مع بحث إمكانية تشغيلها باستخدام الطاقة الشمسية، ودراسة متطلبات التشغيل والحراسة والصيانة لضمان استدامتها.

وتأتي المتابعة الميدانية لمنشآت الحماية بمرسى علم ضمن أعمال الوزارة للوقوف على جاهزية منظومة الحماية من أخطار السيول بمحافظة البحر الأحمر، وتعظيم الاستفادة من مياه الأمطار المحجوزة، بما يدعم احتياجات الأهالي ويحافظ على الموارد المائية بالمنطقة.

الغردقة البحر الاحمر محافظ البحر الاحمر مدينة الغردقة

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