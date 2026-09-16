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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تفاصيل اجتماع وزيرة التنمية المحلية مع محافظ البحر الأحمر لتطوير مدينة الغردقة

اجتماع وزيرة التنمية المحلية والبيئة مع محافظ البحر الأحمر
اجتماع وزيرة التنمية المحلية والبيئة مع محافظ البحر الأحمر
ايمان البكش

في إطار اللقاءات الدورية التي تجريها الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة،لبحث المشروعات التنموي والبيئي بالمحافظات..  

اجتماع وزيرة التنمية المحلية والبيئة مع محافظ البحر الأحمر 

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، اجتماعا مع الدكتور وليد عبد العظيم البرقي محافظ البحر الأحمر لمتابعة تنفيذ مشروعات المحافظة في عدد من المجالات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن في بعض الملفات الحيوية ، وذلك بحضور الدكتورة ماجدة حنا نائب المحافظ و المهندس شريف عبد الرحيم الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، وياسر عبدالله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والسفير حسام القاويش مساعد الوزيرة للتعاون الدولي و هدى الشوادفى مساعد الوزيرة للسياحة البيئية والدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة والدكتورة نجلاء العادلي رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية والمشرف علي التعاون الدولي بالوزارة وعدد من قيادات الوزارة والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

محافظة البحر الأحمر أهم المحافظات السياحية الساحلية بمصر

وخلال اللقاء بحثت الدكتورة منال عوض  عدد من الملفات المهمة بالمحافظة والتي تتسم بخصوصية كونها أحد أهم المحافظات السياحية الساحلية بمصر، وتعتبر وجهة مهمة للسياحة الداخلية والعالمية، مما يجعل الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة والمظهر الحضاري والتطوير المستمر أولوية كبيرة.

إدارة منظومة المخلفات بالمحافظة 

وفيما يخص إدارة منظومة المخلفات بالمحافظة، أوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أنه تم الوقوف على الموقف التنفيذي للتوجيهات التى أصدرتها خلال زيارتها السابقة لمحافظة البحر الأحمر بضبط منظومة المخلفات، حيث وجهت بضرورة الإهتمام بمستوى النظافة وتنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات، كما أكدت الوزيرة على ضرورة تشديد الرقابة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد القائمين على الفرز العشوائي للمخلفات بالمحافظة وخاصة بمدينة الغردقة.

وكانت الدكتورة منال عوض قد وجهت بتشكيل لجنة مشتركة بين محافظة البحر الأحمر والفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة لبحث مدى التزام المنشأت الفندقية والسياحية، وإلزامها بالتعاقد مع شركات حاصلة على ترخيص مزاولة انشطة الجمع والنقل من جهاز تنظيم ادارة المخلفات، على ان تكون مسئولية هذه المنشات التأكد من نقل المخلفات المتولدة عنها إلى موقع المعالجة والتخلص الآمن المعتمد من المحافظة وأن تحتفظ بسجلات كمية المخلفات التى تم تسليمها وكافة البيانات التى تطلبها اللجان المختصة.

استكمال أعمال الطرح والتعاقد مع شركات القطاع الخاص 

وقد شددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على سرعة استكمال أعمال الطرح والتعاقد مع شركات القطاع الخاص لتقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات بمختلف مدن وأحياء  المحافظة، وذلك قبل نهاية شهر سبتمبر الجاري ، واختيار الأقدر على القيام بمهام منظومة النظافة بكفاءة وفاعلية،  لتحقيق تحسن حقيقي في مستوى الخدمة المقدمة، بما يليق بتطلعات المواطنين، وتقديم واجهة حضارية لمحافظة البحر الأحمر التي تعد من أهم مقاصد السياحة البيئية.

مشروع تطوير مدينة الغردقة

وناقشت د. منال عوض مع محافظ البحر الأحمر خلال الاجتماع مشروع تطوير مدينة الغردقة، لتعزيز دورها كمدينة ساحلية تعد قبلة للسياحة الداخلية والعالمية، بهدف تحويل المدينة من مجرد وجهة شاطئية لتجربة سياحية وثقافية متكاملة،  وخلق هوية مميزة للمدينة تجعلها تضاهي كبرى المدن السياحية في العالم، وذلك من خلال تطوير الهوية العمرانية والحضرية للمدينة بربط المشهد العمراني بالخدمات والحركة المرورية والهوية البصرية،

وقد استعرض الدكتور وليد عبد العظيم البرقي محافظ البحر الأحمر خلال الاجتماع مقترحات تطوير عدد من الميادين والشوارع الرئيسية بالمدينة مثل ميدان السقالة وميدان مسجد الميناء وشارع النصر.

 كما استعرض البرقي خطط المحافظة لتنفيذ أعمال تشجير بعض المناطق والمحاور والطرق الرئيسية ومداخل الأحياء والمدن والعمل على زيادة المساحات الخضراء بمدينة الغردقة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء ، و وجهت د. منال عوض بضرورة توحيد واجهات المبانى وخاصة المطلة على الشوارع الرئيسية، وكذلك توحيد أشكال اللافتات بالشوارع والميادين لتوفير مظهر حضارى للمدينة ووضع آليات لتابعة وتنفيذ خطط التشجير والتنسيق مع القطاعات المعنية بالوزارة في هذا الشأن .

كما استعرضت د. منال عوض مع د. وليد البرقى التحضير لمشاركة المحافظة في معرض سوق السفر العالمي والذي سيعقد في لندن WTM LONDON 2026 ، خلال شهر نوفمبر المقبل، حيث اوضح محافظ البحر الأحمر أن المعرض يجمع حوالى ٤٠٠٠ عارض ويضم كوكبة من المتخصصين في صناعة السفر والسياحة من حول العالم، والعديد من المنشآت والشركات السياحية، مستعرضا عدد من الفيديوهات التى تروج للمناطق السياحية داخل مدينة الغردقة، حيث وجهت الوزيرة بضرورة إعداد عدد من الفيديوهات الترويجية التى تبرز الجوانب السياحية للمحافظة، مع التركيز على سياحة المحميات الطبيعية والترويج لمنتج السياحة البيئية وإظهار أهم معالمها السياحية بشكل جذاب.

وقد وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة  بالبدء الفورى فى تطوير الطريق المؤدى إلى مطار الغردقة، والإنتهاء من عمل المقايسات المطلوبة،  مؤكدة على استعداد الوزارة لتقديم كافة أوجه الدعم المادى واللوجيستي للإنتهاء من المشروع فى أسرع وقت.

تطوير مدينة الغردقة المدن السياحية العالمية منال عوض منظومة المخلفات التنمية المحلية

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