لمتابعة جاهزيتها.. رئيس رأس غارب تتفقد مدرسة سمير سلامة الصناعية العسكرية

أجرت المهندسة نور الهدى محمد أنور، رئيس مدينة رأس غارب، جولة تفقدية صباحية بمدرسة سمير سلامة الصناعية العسكرية، لمتابعة جاهزية المدرسة واستعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، والاطمئنان على توافر المتطلبات اللازمة لضمان انتظام العملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب والعاملين.

وخلال الجولة، تابعت رئيس المدينة مستوى جاهزية المرافق والخدمات داخل المدرسة، ووجّهت بضرورة التأكد من تعبئة خزانات المياه بصورة مستمرة، والاهتمام بنظافة دورات المياه ورفع كفاءتها، إلى جانب التأكد من جاهزية مختلف المرافق والخدمات الأساسية التي يحتاج إليها الطلاب والعاملون.

توجيهات برفع مستوى النظافة وتحسين الخدمات

وأكدت المهندسة نور الهدى محمد أنور أهمية توفير جميع المرافق والخدمات الأساسية بالمدرسة، مع رفع مستوى النظافة والاهتمام المستمر بالبيئة المدرسية، بما يضمن توفير مناخ ملائم للطلاب مع بدء العام الدراسي الجديد.

كما شددت على ضرورة تكثيف الجهود لدعم الأنشطة الطلابية بمختلف أنواعها، لما لها من دور في تنمية مهارات الطلاب وقدراتهم، وبناء شخصياتهم وتعزيز مشاركتهم داخل البيئة التعليمية.

وتأتي الجولة في إطار المتابعة الميدانية لاستعدادات مدارس رأس غارب للعام الدراسي الجديد، والحرص على رفع مستوى الخدمات المقدمة للطلاب، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو تطوير منظومة التعليم والارتقاء بالبيئة التعليمية.