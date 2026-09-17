جولة مفاجئة لوكيل تعليم البحر الأحمر بمدرسة الغردقة الإعدادية لمتابعة انتظام الدراسة

تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة استمرار المتابعة الميدانية للمدارس والوقوف على انتظام العملية التعليمية، أجرى الدكتور أشرف العربي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، اليوم الخميس، جولة تفقدية مفاجئة بمدرسة الغردقة الإعدادية المشتركة، لمتابعة سير الدراسة والاطمئنان على انتظام العمل داخل المدرسة.

رافق وكيل الوزارة خلال الجولة أشرف فرج الله، مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء.

وكيل التعليم يشارك الطلاب طابور الصباح

واستهل الدكتور أشرف العربي جولته بالمشاركة في طابور الصباح مع الطلاب والمعلمين، حيث شهد مراسم تحية العلم واستمع إلى فقرات الإذاعة المدرسية.

وأشاد وكيل الوزارة بمستوى الانضباط والتنظيم خلال الطابور، وبمستوى الفقرات الإذاعية المقدمة، كما أثنى على جهود معلم التربية الرياضية وما لمسه من انتظام واضح وانضباط أثناء طابور الصباح.

توجيهات بصيانة المدرسة واستبدال الديسكات المتهالكة

وعقب انتهاء الطابور، أجرى وكيل وزارة التربية والتعليم جولة موسعة داخل المدرسة، تفقد خلالها الفصول والمرافق المختلفة، ووجّه بضرورة الحفاظ على مستوى النظافة العامة بصورة مستمرة.

كما وجّه بسرعة حصر الديسكات المتهالكة والعمل على استبدالها، إلى جانب متابعة أعمال صيانة المبنى الجديد، والتأكد من توافر جميع عوامل الأمن والسلامة اللازمة للطلاب والعاملين.

متابعة حصة التربية الدينية والأنشطة المدرسية

وخلال الجولة، تابع الدكتور أشرف العربي جانبًا من حصة التربية الدينية، ووجّه بتوفير فصل مخصص لتدريس المادة، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب وتحقيق الاستفادة المرجوة من الحصص الدراسية.

كما تفقد المعامل وحجرات الأنشطة المختلفة، لمتابعة مدى تفعيل الأنشطة المدرسية والتطبيق العملي للمناهج، والتأكد من جاهزية الإمكانات التعليمية لخدمة الطلاب ودعم العملية التعليمية.

جولات مفاجئة لرصد الاحتياجات والتعامل معها

وأكد الدكتور أشرف العربي أن الزيارات الميدانية المفاجئة تأتي ضمن خطة مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر لتعزيز الانضباط الإداري والتعليمي داخل المدارس، والوقوف على الاحتياجات الفعلية لكل مدرسة، والعمل على سرعة التعامل معها.

وأشار إلى أن المتابعة المستمرة تستهدف دعم انتظام العملية التعليمية وتوفير بيئة مدرسية آمنة ومناسبة للطلاب، مع متابعة مستوى الخدمات والإمكانات التعليمية بصورة ميدانية مباشرة.